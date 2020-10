Tale e Quale Show è un trionfo: Pago conquista Fabrizio Moro, ma la vera star è Loretta Goggi

editato in: da

Tale e Quale Show è un trionfo: Pago conquista anche Fabrizio Moro con la sua imitazione, ma la vera star e Loretta Goggi, fra gaffe e commozione. Nonostante sia ormai giunto alla quinta edizione, il programma condotto da Carlo Conti continua ad emozionare il pubblico e dà del filo da torcere anche a uno show cult come il GF Vip di Alfonso Signorini. Forte di un cast eccezionale, la trasmissione ha stregato milioni di italiani, rimasti folgorati dalle imitazioni dei vip in gara.

Protagonista indiscusso della serata Pago, che dopo due reality in coppia con Serena Enardu (GF Vip e Temptation Island), sembra aver trovato il programma giusto per valorizzare il suo talento. Dopo l’imitazione strepitosa di Francesco Gabbani, il cantate è entrato nei panni di Fabrizio Moro ed è stato un vero trionfo. Pacifico Settembre ha scalato la classifica della puntata, vincendola, e con lui si è complimentato anche l’artista romano che ha seguito la puntata. “Grande! Grazie per l’interpretazione!”, ha scritto Moro nelle Stories di Instagram rivolgendosi a Pago.

Strepitosa anche Carmen Russo che si è trasformata in Raffaella Carrà e sul palco ha dato vita a uno strepitoso Tuca Tuca in coppia con il marito Enzo Paolo Turchi. La sua esibizione è stata così bella che la Carrà ha chiamato in diretta: “Carramba che coppia, per questi due il tempo non passa mai! – ha detto la Raffa Nazionale -. Siete meravigliosi, bellissimi. Un bacio grandissimo a Loretta, a Giorgio e a Vincenzo”.

Ma la vera star di Tale e Quale Show resta Loretta Goggi, volto amatissimo della trasmissione. Fra commozione e gaffe, la regina della tv italiana e un vero e proprio vulcano di energia. Sincera, forte, semplicemente strepitosa, non smette mai di sorprendere. E nell’ultima puntata della trasmissione si è resa protagonista di un momento comico che ha divertito tutti. Mentre Virginio era sul palco nei panni di George Michael, la Goggi è stata ripresa dalle telecamere intenta a usare il cellulare. “Voglio chiedere scusa se prima sono stata beccata con il telefono in mano – ha detto lei al termine dell’imitazione -. Purtroppo se non comunichiamo tramite cellulare non mi rendo conto che la maglietta scende”. Le sue parole hanno suscitato la risata di Conti che le ha chiesto se la maglietta andasse bene. “Sì, adesso va bene, grazie”, la risposta sagace di Loretta.