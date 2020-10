Tale e Quale Show, la rivincita di Pago dopo i gossip (troppi) sulla vita privata

editato in: da

La rivincita di Pago arriva con Tale e Quale Show dopo i tanti – troppi – gossip sulla sua vita privata. Nell’ultimo periodo le vicende artistiche del cantante erano state messe un po’ da parte per lasciare spazio alla sua tormentata love story con Serena Enardu e al rapporto con l’ex Miriana Trevisan. Qualche mese fa, alla presentazione del cast di Tale e Quale Show, Carlo Conti era stato chiaro: “Pago? Di lui nell’ultimo anno si è parlato molto per la sua vita privata – aveva detto -, ma non tutti ricordano che lui è, prima di tutto, un grande artista, con alle spalle una lunga gavetta. E io vorrei dargli l’opportunità di essere apprezzato per il suo mestiere e la sua voce”.

Detto, fatto. Dalla prima puntata del programma Rai, Pago ha catalizzato l’attenzione su di sè. Nei panni di Francesco Gabbani ha emozionato persino l’artista, che si è complimentato con lui su Instagram, poi è stata la volta di Fabrizio Moro, Rino Gaetano e Bruce Springsteen. Pacifico Settembre ha calcato il palco di Tale e Quale Show cantando Dancing in the dark e per lui è arrivata una meritata standing ovation. Una puntata dopo l’altra Pago ci ha ricordato il suo talento e perché nel 2005 tutti – ma proprio tutti – cantavano la sua Parlo di te.

Umiltà e sensibilità hanno sempre caratterizzato questo arista che purtroppo nell’ultimo periodo era rimasto impigliato nei meccanismi del gossip. Con intelligenza Pago ha saputo scrollarsi di dosso qualsiasi preconcetto sul suo conto, rifiutandosi di cavalcare l’onda del gossip e rimettendosi in gioco. Il risultato è stato un successo clamoroso e la conferma di quanto Tale e Quale Show sia in grado di mettere in luce il vero talento di alcuni artisti. Negli ultimi anni infatti in tanti sembravano aver dimenticato quanto il cantante di Quartu Sant’Elena fosse bravo. Dopo dieci singoli e due album era finito al centro dell’attenzione mediatica per i suoi amori.

Prima quello con Miriana Trevisan, da cui ha avuto il figlio Nicola, poi quella con Serena Enardu. Con quest’ultima l’addio era stato vissuto sotto i riflettori, prima a Temptation Island Vip, poi al GF Vip e infine su Instagram. Oggi Pago sembra aver dimenticato il passato ed è tornato al suo primo amore, quello per la musica, che gli ha regalato il giusto riscatto.