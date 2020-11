Tale e Quale Show, Giulia Sol rivela il gesto di Alessandra Amoroso

editato in: da

Giulia Sol rivela il gesto dolcissimo di Alessandra Amoroso al termine di Tale e Quale Show. Fra i grandi protagonisti di questa edizione del programma di Carlo Conti c’è l’attrice. La 25enne è infatti finita al centro delle polemiche, vittima di terribili accuse e attacchi dopo aver imitato la cantante salentina.

In un’intervista al settimanale Gente, Giulia ha rivelato di aver sofferto molto per gli insulti ricevuti sui social. In particolare a ferire la Sol sono state le parole degli utenti riguardo un suo piccolo difetto fisico: lo strabismo. “Il trucco non era azzeccatissimo – ha raccontato l’artista di Tale e Quale Show, parlando di quell’imitazioni -, la somiglianza non risultava perfetta, e magari non sono piaciuta, ma la cosa che mi ha lasciato senza parole è che sono andati a colpire proprio un mio piccolo difetto. Ho un leggerissimo strabismo, nulla che abbia a che vedere con la capacità visiva: è dovuta alla conformazione del mio viso. Se vuoi può essere un difettuccio, ma per me è una cosa normale, addirittura un punto di distinzione”.

Giulia Sol ha sofferto molto per le critiche e gli attacchi ricevuti dopo l’imitazione a Tale e Quale Show. Per fortuna ad aiutarla è arrivata Alessandra Amoroso. La cantante prima ha chiamato privatamente Giulia per consolarla e darle coraggio, poi è intervenuta pubblicamente sui social per mostrare il suo supporto verso la concorrente del programma di Conti. “Tante sono state le offese e le critiche – ha ammesso -, ma ancora di più i messaggi di supporto e affetto. Alessandra Amoroso, solo per citarne una, è stata dolcissima”.

La Amoroso, ancora una volta, ha mostrato il suo grande cuore e ha aiutato la Sol a superare un momento difficile. “Il problema è quando ho cominciato a rivedere migliaia, di migliaia, di migliaia di minacce, offese, insulti – aveva raccontato qualche giorno fa Giulia Sol, spiegando quanto l’imitazione della cantante l’avesse penalizzata -. Delle persone mi hanno augurato la morte per aver fatto un’imitazione in un programma che è un gioco. Ho mantenuto un silenzio stampa a riguardo perché non l’ho vissuta per niente bene. È diventata molto molto pesante a una certa”.