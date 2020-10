Tale e Quale Show: Francesco Gabbani commenta l’esibizione di Pago

editato in: da

Il grande protagonista della prima puntata di Tale e Quale Show è stato senza ombra di dubbio Pago che ha stregato tutti con la sua imitazione di Francesco Gabbani. A commentare l’esibizione non solo l’ex compagna Serena Enardu, ma anche l’artista di Viceversa che ha pubblicato numerose Stories su Instagram. Pacifico Settembre si è presentato sul palco dello show di Carlo Conti con tanta energia e voglia di farcela. Il risultato è stata una cover che lascia a bocca aperta, non solo per la somiglianza con Gabbani, ma anche per le doti canore del cantante.

Non a caso i giudici di Tale e Quale Show sono rimasti molto sorpresi da Pago. “Sembri un po’ Gomez della famiglia Addams – ha scherzato Giorgio Panariello -. Io conosco bene Gabbani e devo dire che eri davvero uguale.” Entusiasta anche Loretta Goggi: “Sei stato bravissimo, hai usato anche la caratteristica ironia di Gabbani, perdendo forse qualcosa nelle parti vocali alte, ma devo dire che hai fatto davvero un bellissimo lavoro”. Mentre Vincenzo Salemme ha aggiunto: “Questa canzone è un piccolo capolavoro, i giochi con le rime e la sua delicatezza, tu l’hai proposta nel migliore dei modi anche con qualche nota un po’ più grave”.

I commenti all’esibizione di Pago sono arrivati anche sui social. Serena Enardu, sua ex fidanzata, ha scritto: “Superlativo” e la bravura del cantante non è sfuggita nemmeno a Francesco Gabbani. L’artista toscano ha condiviso alcune Stories su Instagram in cui ha commentato l’esibizione del collega e la classifica finale di Tale e Quale Show che ha visto Pacifico arrivare secondo dopo Virginio. “Grande Pago, sei stato davvero un grande! – esclama l’artista -. Però perché secondo? Deve essere il 2020”.

Tale e Quale Show segna il grande ritorno in tv del cantante dopo la partecipazione a due reality: Temptation Island e il Grande Fratello Vip. Programmi in cui aveva raccontato e vissuto il suo amore per Serena Enardu, fra crisi e ritorni di fiamma. La coppia aveva abbandonato il GF Vip più innamorata che mai, poco dopo però l’ex tronista di Uomini e Donne aveva annunciato l’addio.