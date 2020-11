Stefano D’Orazio, la moglie Tiziana Giardoni: “Perdo una parte di me”

editato in: da

Tiziana Giardoni, moglie di Stefano D’Orazio, rompe il silenzio dopo la morte del batterista dei Pooh. Il musicista si è spento a 72 anni, lasciando un grande vuoto negli amici di sempre che l’hanno amato e conosciuto. Riccardo Fogli, Dodo Battaglia, Red Canzian e Roby Facchinetti hanno salutato il loro amico con uno struggente messaggio, mentre Barbara D’Urso ha svelato di essere disperata per l’improvvisa scomparsa dell’artista. Il dolore più grande però è quello di Tiziana – Titti, come la chiamava lui – la donna che aveva sposato nel 2017.

“Ho perso una parte di me stessa – ha raccontato lei in una nota diffusa dalla famiglia -, Stefano era la mia forza, il mio sorriso, mi mancherà tutto di lui”. Nel comunicato stampa sono state chiarite anche le circostanze della morte di Stefano D’Orazio. Il batterista dei Pooh era ricoverato da circa una settimana presso la struttura Columbus del Policlinico Gemelli di Roma. Stava guarendo da un’altra patologia, ma aveva contratto il virus. “Era ricoverato da una settimana presso la struttura Columbus del Policlinico Gemelli di Roma – si legge -. Era in via di guarigione da una patologia che stava curando da circa un anno e al lavoro su alcuni progetti che gli stavano molto a cuore, quando è risultato positivo al Covid che ha compromesso irrimediabilmente il suo stato di salute”.

Stefano D’Orazio aveva vissuto tanti grandi amori. Era stato legato per diverso tempo a Lena Biolcati, tanto che considerava Silvia Di Stefano, la primogenita della cantante, come una figlia. Fra i suoi amori anche quello per Emanuela Folliero, che l’ha ricordato con grande affetto. “Ciao Stefano caro e prezioso amico mio – ha scritto su Instagram -. La tua allegria la tua ironia, la tua profonda sensibilità, la tua Titti la tua Paola! E adesso come faremo! Amici per sempre! è una promessa! Ma ci mancherai tantissimo”. Entrambe erano presenti alle nozze di D’Orazio con Tiziana, il grande amore della sua vita, celebrate dopo una proposta di matrimonio arrivata in diretta tv all’Arena di Verona. Stefano aveva raccontato quell’esperienza in un libro divenuto un successo: Non mi sposerò mai – Come organizzare il matrimonio perfetto senza avere alcuna voglia di sposarsi.