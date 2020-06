Stefano De Martino, vacanze in barca senza Belen Rodriguez: la crisi continua

editato in: da

Continua la crisi fra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Mentre la showgirl è a Milano, impegnata con nuovi shooting, il conduttore si è concesso una breve vacanza all’insegna del relax in barca con un amico e la sorella Adelaide. Questa sarà senza dubbio un’estate particolare per Belen e Stefano, che stanno vivendo un momento difficile della loro relazione. I due qualche tempo fa erano tornati insieme, ma ora sembra che siano subentrati nuovi problemi a dividerli.

Secondo alcune indiscrezioni durante la quarantena sarebbero emerse vecchie difficoltà e attriti, che avrebbero portato a una lite piuttosto accesa, avvertita da tutti gli inquilini del palazzo in cui vive la coppia. In seguito De Martino avrebbe lasciato Milano per raggiungere Napoli dove sta registrando le nuove puntate di Made In Sud. Il conduttore non ha voluto commentare lo sfogo della moglie, seguito ai gossip sul suo presunto incontro con Iannone e la crisi con il marito, affermando di volersi concentrare solamente sul lavoro.

“Sono consapevole del fatto che, finora, la mia vita privata sia stata parte integrante di quella pubblica – ha chiarito a Sorrisi e Canzoni Tv – e spero che le persone comprendano e mi perdonino se oggi, forse anche con l’età, preferisco che quella parte rimanga, appunto, privata”. Anche su Instagram, l’ex ballerino di Amici non ha commentato la crisi con la moglie, mostrando solo immagini e video che raccontano il suo lavoro negli studi Rai.

Il chiarimento con Belen arriverà? I fan ci sperano, prima o poi. Nel frattempo però il presentatore di Made In Sud sembra pronto a vivere un’estate da single. Il settimanale Chi infatti l’ha fotografato durante una brevissima vacanza in barca a vela con la sorella Adelaide e un amico. Proprio le rispettive famiglie sarebbero, secondo alcune indiscrezioni, fra le cause degli attriti fra la Rodriguez e De Martino. Stefano è molto legato ai genitori che, anche se vivono da tempo a Milano, hanno raggiunto con lui Napoli, mentre la showgirl ha un legame speciale con Gustavo e Veronica, ma soprattutto con Cecilia e Jeremias, quest’ultimo qualche giorno fa aveva pubblicato su Instagram una frecciatina rivolta, forse, proprio al cognato.