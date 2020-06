Stefano De Martino sfida Belen Rodriguez in tv dopo la crisi

editato in: da

Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sfidano in tv in un inedito scontro che arriva dopo la crisi. L’ex ballerino di Amici è deciso più che mai a non parlare della sua vita privata, ma proprio questo l’ha portato a scontrarsi con la showgirl. Il programma che conduce, Made In Sud, è stato spostato dal martedì al giovedì per sfidare direttamente Tu Sì Qu Vales, show guidato dall’argentina.

Un duello televisivo che si accompagna a quello sentimentale. Tu Sì Que Vales, programma di Maria De Filippi, con Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli, è uno dei format di punta di Mediaset, condotto magistralmente da Belen. Made In Sud è invece lo show comico che ha consacrato De Martino come presentatore e che l’ha portato a lasciare Milano per trasferirsi temporaneamente a Napoli dove vengono registrate le puntate.

La sfida televisiva ha appassionato molto i fan che sperano di scoprire, prima o poi, cosa sia accaduto fra Belen e Stefano. Appena un anno fa i due erano tornati insieme e apparivano più innamorati che mai, tanto da sognare un secondo figlio dopo Santiago e le nozze bis. Oggi la situazione è molto diversa: De Martino non è più stato avvistato con la Rodriguez e si rifiuta di parlare del suo matrimonio, mentre la modella ha ammesso di vivere un momento molto difficile.

Secondo le indiscrezioni è stato Stefano a lasciare Belen, non è ancora chiaro perché. In un’intervista al settimanale Chi, la star di Instagram si è lasciata andare a riflessioni amare. “Se oggi mi trovo nella situazione in cui mi trovo è anche per il mio senso della giustizia – ha dichiarato -, perché non voglio stare in una vita non reale dove le persone si raccontano in un modo e agiscono in maniera diversa. Questo vale in tutti i campi perché sono una persona in gamba, sensibile, e non ho più spazio né pazienza per chi non usa il cuore. Sono piena di difetti, ma mantengo la parola, non deludo mai nessuno e, se non posso mantenere una promessa, non la faccio. Anche in amore se faccio una promessa la porto avanti, ma non ho scritto “scema” in fronte”.