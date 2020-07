editato in: da

Stefano De Martino ritrova il sorriso con Santiago dopo l’addio a Belen Rodriguez e i gossip (smentiti) su un flirt con Alessia Marcuzzi. Il conduttore si trova a Napoli, impegnato con le registrazioni di Made In Sud, ma non dimentica il figlio a cui è legatissimo. Le ultime settimane sono state particolarmente dure per Stefano che ha dovuto fare i conti con numerosi pettegolezzi sulla sua vita privata.

De Martino ha chiarito più volte di non voler parlare dell’addio a Belen, ma più volte è stato costretto a giustificarsi, soprattutto quando si è parlato di una love story segreta con Alessia Marcuzzi. I due hanno collaborato insieme all’Isola dei Famosi e sono molto amici, per questo il presentatore non ha gradito le indiscrezioni che indicavano proprio in Alessia il motivo della rottura con Stefano. La smentita è arrivata non solo dall’ex ballerino di Amici, ma in queste ore anche dalla Rodriguez che ha voluto mettere in chiaro la situazione.

“Solo due parole per commentare quello che state leggendo in questi giorni – ha scritto la showgirl su Instagram -. Con Alessia ho un bellissimo rapporto di stima reciproca, non è mai successo niente del genere, nessun messaggio, nessun iPad. Continuo sempre a non capire la motivazione per la quale si inventino cose del genere, appunto decideremo insieme come muoverci perché trovo assurde e di cattivissimo gusto leggere le cazzate che ho letto in questi giorni”.

Una smentita che ha regalato nuova serenità non solo ad Alessia Marcuzzi, che è sposata con Paolo Calabresi Marconi e ha due figli, ma anche a Stefano. Su Instagram, De Martino ha raccontato una giornata all’insegna del divertimento con il piccolo Santiago, fra giochi, risate e patatine fritte. Il figlio di Belen e Stefano rimane la priorità per entrambi. A 7 anni è un bambino sorridente e gioioso, l’unico in grado, almeno in questo periodo, di donare serenità ai genitori. Non a caso, solo fino a qualche mese fa, la showgirl e il conduttore raccontavano la volontà di regalare un fratellino o una sorellina al piccolo di casa. Poi il lungo silenzio, la crisi e ora l’addio.