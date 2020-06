Stefano De Martino reagisce su Instagram dopo lo sfogo di Belen sulla crisi

editato in: da

Stefano De Martino reagisce su Instagram dopo l’intervista rilasciata da Belen Rodriguez riguardo la separazione. La showgirl argentina ha deciso di raccontarsi in un’intervista rilasciata al settimanale Chi in cui ha parlato di amore e del legame con il figlio Santiago. Per la prima volta, dopo settimane di indiscrezioni, la modella ha fatto capire di essere molto delusa dal marito, pronunciando parole amare.

“Se oggi mi trovo nella situazione in cui mi trovo è anche per il mio senso della giustizia – ha confessato la showgirl -, perché non voglio stare in una vita non reale dove le persone si raccontano in un modo e agiscono in maniera diversa. Non ho più spazio né pazienza per chi non usa il cuore. Sono piena di difetti, ma mantengo la parola, non deludo mai nessuno e, se non posso mantenere una promessa, non la faccio. Anche in amore se faccio una promessa la porto avanti, ma non ho scritto ‘scema’ in fronte”.

Come avrà reagito De Martino di fronte a queste dichiarazioni? Il ballerino di Amici ha scelto, ancora una volta, la via del silenzio. Stefano non ha replicato su Instagram alle parole della moglie, ma ha postato diverse clip criptiche: uno scatto in cui gusta un caffè, uno in cui mostra un bambino, forse Santiago, sullo scivolo, e uno in cui Mike Tyson si allena sul ring. Messaggi che, forse, solo Belen comprenderà. I due continuano a vivere separati: lui a Napoli, impegnato con le riprese di Made In Sud, il programma comico che l’ha consacrato come conduttore grazie ad ascolti record, mentre lei si trova a Milano, dove sta cercando di affrontare questo periodo difficile circondata dall’affetto della famiglia e degli amici.

Con lei nelle Stories di Instagram compare spesso Mattia Ferrari, inseparabile amico, ma soprattutto Santiago. Il figlio nato dall’amore per De Martino è ora l’unico grande amore della Rodriguez. “Santiago è il mio vero amore e per me, da mamma, è il figlio perfetto, quello che ho sempre sognato di avere”, ha confessato a Chi, Belen, che con Stefano, subito dopo il ritorno di fiamma, sognava di avere un altro figlio: “Magari se non fossi Belen avrei già tre figli”, ha chiarito.