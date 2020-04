Stefano De Martino pronto a tornare in tv con Made in Sud: la data

editato in: da

Stefano De Martino torna in tv con Made In Sud dopo una lunga pausa lontano dal piccolo schermo. Il conduttore e marito di Belen Rodriguez infatti presto sbarcherà in televisione al timone dello show che l’ha consacrato. Secondo quanto svelato da TvBlog, l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi sarà alla guida del programma in coppia con Fatima Trotta.

Le puntate ripartiranno dal 1 giugno, ma la data non è ancora stata confermata. De Martino sarebbe quindi pronto a raggiungere l’auditorium della Rai di Napoli per realizzare le prime sei puntate. Una conferma che arriva dopo il grande successo delle repliche di Stasera tutto è possibile che hanno mostrato la bravura di Stefano, chiamato a sostituire un grande professionista come Amadeus.

“Un po’ tutti i palinsesti sono saltati e non sappiamo se e quando andrà in onda – aveva detto qualche tempo fa Stefano al Corriere della Sera -. Nel frattempo facciamo riunioni, ci telefoniamo mettiamo a punto nuove idee. Made in sud è stato il primo programma in cui mi sono dovuto mettere in gioco. Ci mettevo proprio la faccia. Dopo i programmi di Maria mi sono trovato a fare l’inviato all’Isola dei famosi, ma lì la responsabilità non era del tutto mia – aveva confessato -. Con Made in sud è stata la prima volta che, il giorno dopo, se avevo fatto bene mi prendevo il merito e se avevo fatto male le conseguenze. Non vedo l’ora di tornare in studio, di tornare a lavorare, come tutti quelli che hanno la fortuna di fare il mestiere che sognavano, che hanno scelto”.

Attualmente De Martino vive a Milano insieme a Belen Rodriguez e al figlio Santiago. La coppia ha ritrovato la serenità dopo una lunga separazione e ora sogna di allargare la famiglia con l’arrivo di un altro figlio. “Cerco di assecondare gli slanci che ho – aveva svelato -: a volte mi va di stare semplicemente sul divano per vedere quei film che avrei sempre voluto guardare ma non trovavo il tempo, altre invece mi concentro sui programmi tv degli anni passati. Lo considero un modo per studiare. Poi dipingo, disegno con mio figlio… per fortuna c’è un piccolo garage sotto casa dove riusciamo a pedalare un po’ con la sua bicicletta. Un figlio in casa ti tiene parecchio impegnato, sono molto preso dalla responsabilità doverlo intrattenere”.