De Martino potrebbe condurre il Festival di Castrocaro senza Belen Rodriguez

Stefano De Martino potrebbe condurre da solo il Festival di Castrocaro, Belen Rodriguez non ci sarà. Secondo le anticipazioni diffuse da Dagospia, gli ex avrebbero deciso di dividersi anche professionalmente. Se lo scorso anno, complice il ritorno di fiamma, Belen e Stefano avevano guidato insieme il festival, nell’edizione 2020 a salire sul palco sarà solo l’ex ballerino di Amici. Il prossimo 27 agosto dunque a condurre la gara canora ci sarà De Martino senza Belen.

Forte del successo di Made In Sud, Stefano si sta ritagliando sempre di più un ruolo di primo piano nella tv italiana. Proprio per questo il presentatore ha scelto di non parlare pubblicamente della sua vita privata e di dedicarsi a nuovi progetti. “La soluzione è ignorare. Non ne voglio parlare, non per rispetto, ma per maturità. Le cose vanno tenute tra mura della propria casa. Preferisco parlare solo di lavoro, far abituare le persone ad una sorta di discrezione”, aveva detto, salvo poi essere costretto a intervenire di fronte ai gossip che coinvolgevano anche Alessia Marcuzzi.

De Martino su Instagram ha smentito con fermezza l’indiscrezione lanciata da Dagospia secondo cui la love story con Belen sarebbe finita a causa di una relazione clandestina con la Marcuzzi. “Tra tutte le cose che sono girate, questa fake news è la più grande – ha detto -. Qualcuno ha scritto che ho avuto una storia con Alessia Marcuzzi. L’ho appena sentita e ci siamo fatti una grossa risata. Io sono consapevole della posizione mediatica che occupo in questo periodo storico. So che si sprecheranno le notizie in questi mesi e ne sono consapevole. Però quando si toccano delle famiglie con bambini… vi prego evitiamo. Vi prometto che se mi fidanzo, se mi innamoro vi faccio sapere, ve lo giuro”.

Nel frattempo i motivi dell’addio restano anche un mistero. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto fra la Rodriguez e De Martino. Di certo qualcosa di difficile da superare visto che i due non si sono più incontrati, nemmeno quando Belen ha lasciato Milano per raggiungere Napoli, città in cui si trova il conduttore. La showgirl si è divisa fra i balli con Mattia Ferrari, i festeggiamenti per il compleanno di Gianmaria Antinolfi e le canzoni con Nina Moric, ignorando l’ex marito.