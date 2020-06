Stefano De Martino parla di donne a Domenica In: Belen Rodriguez reagisce su Instagram

editato in: da

Stefano De Martino parla di donne a Domenica In e Belen Rodriguez reagisce su Instagram. L’ultima puntata dello show condotto da Mara Venier è stata piuttosto movimentata e ha avuto fra i suoi protagonisti l’ex ballerino di Amici, intervenuto in collegamento con il cast di Made In Sud. Stefano si è divertito a chiacchierare con Mara insieme a Fatima Trotta e Biagio Izzo. Proprio quest’ultimo ha risposto a una domanda della conduttrice su De Martino, riaccendendo i gossip riguardo la sua vita sentimentale.

La Venier infatti ha chiesto a Izzo come si stesse comportando il conduttore e lui ha risposto: “È discolo e va sempre dietro alle donne, anche se in realtà sono più loro che vanno dietro a lui perché è bellissimo”. Mara ha quindi replicato: “Lui le respinge, io lo conosco bene” e anche De Martino ha affermato: “Le donne ormai sono una religione che non pratico più”. Affermazioni che sembrano fare riferimento alla crisi con Belen Rodriguez. Quest’ultima, forse sapendo che il marito sarebbe stato in tv, si è concessa una giornata con gli amici e il figlio Santiago.

Su Instagram, Belen ha pubblicato numerosi video in cui si diverte con Mattia Ferrari e il piccolo nato dal suo amore per Stefano, postando anche una foto in cui sorride con il figlio e la scritta: “Ti amo”. Insomma, la Rodriguez sembra decisa a concentrarsi sulla famiglia in un momento così delicato della sua vita. La showgirl argentina qualche settimana fa aveva ammesso di essere molto triste, confessandosi in un video apparso su Instagram. “Questo è un momento molto difficile per me, anche perché non me l’aspettavo – aveva ammesso -, non mi assumo nemmeno la responsabilità delle colpe perché sono una mamma, tengo alla mia famiglia, tengo al mio rapporto”.

Poco dopo sulla questione era intervenuto De Martino, chiedendo silenzio e rispetto: “Ho fatto pace con questa cosa – aveva rivelato al Corriere della Sera parlando dei gossip – è una conseguenza diretta di questa esposizione. Però bisogna farci pace ed essere tranquilli, conviverci serenamente, state attenti alla male informazione sul web dove si leggono cose atroci. La soluzione è ignorare. Non ne voglio parlare, non per rispetto, ma per maturità. Le cose vanno tenute tra mura della propria casa. Preferisco parlare solo di lavoro, far abituare le persone ad una sorta di discrezione”.