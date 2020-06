Stefano De Martino parla della crisi con Belen Rodriguez: “Le cose vanno tenute tra le mura di casa”

editato in: da

Stefano De Martino interviene sulla crisi con Belen Rodriguez e torna a parlare, seppur brevemente, del momento difficile che sta vivendo la sua famiglia. L’ex ballerino di Amici è tornato finalmente in tv con Made In Sud, ma se il lavoro procede a gonfie vele, lo stesso non si può dire della vita privata. Dopo il ritorno di fiamma e un periodo idilliaco, sembra che fra lui e Belen siano emersi nuovi attriti, tanto da spingerli a separarsi ancora una volta.

A confermare i problemi sentimentali, ormai diverse settimane fa, era stata proprio Belen, che era apparsa in un video Instagram provata e triste, travolta dai gossip sulla crisi e su un presunto incontro con l’ex Andrea Iannone, mentre il marito si trovava a Napoli per registrare le puntate di Made In Sud. La Rodriguez si era difesa, ammettendo di vivere un momento difficile e cercando conforto nei follower di Instagram. Negli ultimi giorni sono state fatte diverse ipotesi riguardo la crisi fra Belen e Stefano. Si è parlato di tradimenti, di una lite, sentita da tutti gli inquilini del palazzo in cui vivono, dell’insofferenza di De Martino nei confronti della famiglia della moglie, di divergenze riguardo questioni economiche e sull’educazione del figlio Santiago.

Sia la showgirl argentina che il conduttore non hanno commentato. Sulle pagine del Corriere della Sera, Stefano ha però ribadito la sua volontà di risolvere i problemi di coppia con Belen fra le mura di casa e non sui social, mostrando una certa insofferenza riguardo le continue indiscrezioni sul suo matrimonio. “Ho fatto pace con questa cosa – ha spiegato riferendosi ai gossip – è una conseguenza diretta di questa esposizione. Però bisogna farci pace ed essere tranquilli, conviverci serenamente, state attenti alla male informazione sul web dove si leggono cose atroci. La soluzione è ignorare. Non ne voglio parlare – ha concluso -, non per rispetto, ma per maturità. Le cose vanno tenute tra mura della propria casa. Preferisco parlare solo di lavoro, far abituare le persone ad una sorta di discrezione”.

Nel frattempo Belen ha tolto la fede e, circondata dall’affetto della famiglia e degli amici (Mattia Ferrari per primo), sta cercando di affrontare questo momento complicato. E ora che Made In Sud è tornato di nuovo in onda, i fan sperano che lei e Stefano possano finalmente chiarirsi.