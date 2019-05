Stefano De Martino parla di Belen: “La storia con lei mi ha penalizzato”

editato in: da

Stefano De Martino torna a parlare di Belen Rodriguez, dopo il ritorno di fiamma e il successo a Made in Sud. L’ex ballerino di Amici ce l’ha fatta e, dopo tanta gavetta, è riuscito ad arrivare in prima serata, facendo il pieno di ascolti. La sua conduzione del programma comico di Rai Due è stata un vero successo, apprezzata dai telespettatori e dai critici.

A sostenerlo, ancora una volta, Belen, che su Instagram ha scritto un messaggio in occasione dell’ultima puntata dello show. “Fiera di te! Davvero bravo, ma bravo vero!” ha commentato la Rodriguez, parlando del suo Stefano.

In una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, De Martino ha parlato per la prima volta del matrimonio con la showgirl e delle difficoltà incontrate per affermarsi nel mondo dello spettacolo. “Aver avuto una certa vita sentimentale è stato un po’ invalidante – ha raccontato -: quando ero più giovane soffrivo il gossip, soffrivo il fatto che avrei potuto studiare quanto volevo, ma alla fine avrebbero parlato di me per dove andavo in vacanza. Ma il tempo sistema tutto. E lavorare di più, certo, aiuta: vivo tutto più serenamente”.

Stefano ha spiegato di essere stato spesso vittima di pregiudizi a causa della relazione con Belen. “Studio da showman – ha confessato il 29enne -. Vorrei portare in Rai uno show giovane e moderno ma che rimandi ai grandi varietà di un tempo. Sarà che sono un giovane-vecchio, ma trovo che in un’epoca in cui tutto corre bisognerebbe ritrovare quella eleganza”.

“Nella mia carriera mi sono reso conto che tutto è successo quando era giusto che accadesse – ha aggiunto -. Certi no che mi hanno fatto male, poi si sono rivelati delle fortune. Anche ‘Made in Sud’, solo un anno fa non sarebbe stato così giusto per me. Ho lavorato sui miei limiti e visti i risultati, sono felice. Ma sono fatalista e continuo a credere nella fortuna che mi ha accompagnato fin qui”.

“Ci siamo sostenuti e sono molto fiero del suo lavoro – ha detto parlando di Belen, senza dimenticare la De Filippi -. Maria è stata la prima persona a scommettere su di me, a darmi fiducia. Non lo dimenticherò mai”.

Stefano e Belen sono tornati insieme di recente, dopo le nozze nel 2013 e l’addio annunciato nel 2015. “La reazione delle persone stavolta è stata diversa – ha spiegato -. Molti hanno una storia che non è andata come avrebbe dovuto: forse quello che è successo a noi dà speranza”.