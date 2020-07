Stefano de Martino si rilassa in barca dopo la crisi con Belen

editato in: da

Nelle ultime settimane, la crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino ha tenuto banco sul web. Dopo tante indiscrezioni, la loro storia sembra giunta (nuovamente) ad una travagliata conclusione, ma la stagione estiva del bel ballerino ha avuto inizio tutt’altro che in solitaria.

Mentre la sua relazione con la splendida showgirl argentina è definitivamente arrivata al capolinea, come aveva rivelato Belen stessa con un lungo sfogo su Instagram, Stefano porta avanti i suoi nuovi impegni con Made in Sud, la trasmissione che lo vede alla guida ormai per la seconda stagione consecutiva. Ma non per questo rinuncia a qualche giorno di relax: proprio negli scorsi giorni De Martino è stato paparazzato in barca, in compagnia di una misteriosa ragazza. A dare la notizia è il settimanale Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti, che pubblica in esclusiva le foto della vacanza del ballerino napoletano.

Il mistero sull’identità della giovane ragazza bionda che compare accanto a Stefano nella sua breve gita fuori porta è stato risolto. Si tratta di un’amica del ballerino che era presente quel giorno in barca col suo fidanzato. Dunque nessun flirt all’orizzonte. Da quando la love story tra lui e Belen è giunta al termine, gli sono stati infatti affibbiati diversi flirt, senza che alcuno di essi trovasse conferma. Si è parlato di una relazione con una ballerina di Made in Sud, che è stata prontamente smentita sia dalla ragazza in questione che dallo stesso De Martino. E proprio di recente si è vociferato di ben due giovani che avrebbero perso la testa per il ballerino.

In tutto questo, Stefano continua a tacere sui social, preferendo lasciare la sua vita privata il più possibile lontana dalle luci dei riflettori – per quanto possibile, naturalmente. Al contrario, Belen ha trovato in Instagram un mezzo per lasciar andare i suoi pensieri e, talvolta, sfogarsi. Non sono mancate alcune frecciatine nei confronti del suo ex, ma la maggior parte dei post sono bellissime istantanee delle sue vacanze in famiglia.

Nel frattempo, le voci su quella che è stata la coppia più bella dello spettacolo continuano a circolare e portano a galla dettagli che sorprendono i fan. Come ad esempio le indiscrezioni che ci raccontano dei presunti tradimenti di Stefano De Martino, che hanno fatto molto discutere.