Stefano De Martino mostra l’occhio nero su Instagram. Neanche una parola su Belen Rodriguez

Stefano De Martino ha mostrato nelle Stories di Instagram un occhio nero. Niente di grave, per fortuna, solo un ematoma violaceo sull’arcata superiore frutto di un piccolo incidente domestico.

A spiegare l’accaduto è lo stesso ballerino nel video ironico condiviso appunto su Instagram. La causa dell’occhio nero è una testata di suo figlio Santiago che forse si è lasciato andare con qualche gioco troppo vivace. Ma se non si sfoga col papà, con chi può farlo? Et voilà De Martino rimedia un livido sulla palpebra.

“Mio figlio è nato il 9 aprile, quindi è dell’Ariete. Dicono che chi nasce sotto il segno dell’Ariete abbia la testa particolarmente dura. Io ho sempre pensato fosse un falso mito, sinceramente. E invece…”. E lo zoom si focalizza sull’occhio contuso.

Intanto Stefano ne approfitta per ricordare che l’appuntamento con Made in Sud è slittato a giovedì 25 giugno. Un cambiamento di palinsesto – di solito il programma va in onda il martedì – per evitare la sovrapposizione con il calcio.

De Martino sta avendo un grande successo dal punto di vista professionale. Made in Sud ha ottenuto ottimi indici di ascolto e lui è molto apprezzato nel ruolo di presentatore.

Papà dolcissimo e in carriera, dunque tutto andrebbe a gonfie vele se non fosse per la crisi matrimoniale con Belen Rodriguez che sta diventando il tormentone dell’estate.

Se la showgirl si è sfogata sulle pagine di Chi affermando di non avere più tempo per chi non agisce col cuore e sottolineando di non aver mai deluso nessuno, Stefano De Martino preferisce tacere sulla vicenda.

Nemmeno Mara Venier a Domenica In è riuscita a scucirgli qualche dettaglio sulla separazione. Il ballerino ha glissato la questione affermando che di fatto ha chiuso con le donne: “Ormai le respingo. Io sono ateo, quella delle donne è una religione che non pratico più”.