Stefano De Martino, Costanzo svela un retroscena su Maria De Filippi e l’addio a Mediaset

Maurizio Costanzo parla dell’addio di Stefano De Martino a Mediaset e svela un retroscena su Maria De Filippi. L’ex di Belen Rodriguez, come è noto, ha iniziato la sua carriera ad Amici dove ha partecipato come concorrente. In seguito per lui sono arrivate tante proposte di lavoro e Stefano ha realizzato il sogno di diventare un conduttore.

Per farlo è passato in Rai dove ha guidato con successo Stasera tutto è possibile e Made In Sud. Sulle pagine del settimanale Nuovo, Costanzo ha parlato del passaggio del conduttore in Rai, nonostante Maria De Filippi avesse colto le sue grandi potenzialità. “Evidentemente lei non aveva nulla da offrirgli – ha spiegato -, quindi Stefano ha fatto bene ad accettare il passaggio in Rai”.

In questi ultimi mesi, Stefano è finito al centro del gossip a causa della fine dell’amore con Belen Rodriguez. La showgirl argentina e il conduttore si sono separati dopo un intenso ritorno di fiamma avvenuto appena un anno fa. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto, di certo la modella continua ad essere uno dei personaggi più amati, anche se qualcuno è convinto che la sua carriera in tv potrebbe presto finire, come sottolinea Costanzo che invece è convinto del contrario. “Non credo che aspiri a fare di più. Non ha studiato come attrice – ha detto -. Non ci aspettavamo mica che recitasse in Medea, la tragedia di Euripide”.

Da sempre il destino di Belen e Stefano sembra legato a quello di Maurizio Costanzo e Maria De Filippi. Qualche giorno fa la conduttrice di Uomini e Donne ha svelato di aver avuto un ruolo importante nei primi mesi di relazione della coppia. Era stata proprio lei infatti a confessare a Emma Marrone che il ballerino si era innamorato della showgirl argentina. “Chiamai Stefano in camerino – ha spiegato – e gli chiesi: ‘Cosa stai combinando?’. E lui confessò. De Martino e Belen si erano innamorati ad Amici, ma lui non voleva dirlo a Emma, con la quale era fidanzato. E così a Emma lo dissi io”.