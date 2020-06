Made in Sud, Stefano De Martino in tv è da record. E dimentica Belen Rodriguez

editato in: da

Stefano De Martino è tornato alla conduzione di Made in Sud aggiudicandosi un vero e proprio record. I dati salgono rispetto al 2019, segnando il secondo miglior debutto di sempre in termini share dal 2013. La prima puntata della nuova edizione, partita martedì 16 giugno, raggiunge un picco pari al 13.65% conquistando ben 2.573.000 telespettatori.

Stefano De Martino e Fatima Trotta sono una perfetta coppia professionale in grado di suscitare l’entusiasmo e il consenso del pubblico. In particolare, De Martino, impegnato tra conduzione, canto e intrattenimento, ancora una volta si è mostrato all’altezza e ha sfoggiato il suo talento, confermando l’impegno e la direzione scelta per la sua attuale e futura carriera da “showman” in Rai.

Se dal punto di vista professionale Stefano sta facendo scintille, la sua vita privata è sotto riflettori a causa della crisi con Belen Rodriguez. Della fine del suo matrimonio, De Martino preferisce non parlare come ha chiarito in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni e ribadito al Corriere della Sera: “Non ne voglio parlare, non per rispetto, ma per maturità. Le cose vanno tenute tra le mura della propria casa. Preferisco parlare solo di lavoro, far abituare le persone ad una sorta di discrezione”.

A parlare ci pensa però il magazine Chi che riferisce i motivi della rottura tra il ballerino e Belen. Pare non si tratti né di tradimenti né di famiglie troppo presenti, che si sarebbero schierate solo in un secondo momento, ma è semplicemente una questione di “incompatibilità” di coppia. In pratica i due avrebbero obiettivi di vita diversi.

In fondo, sono passati otto anni dal loro primo incontro ad Amici e in questo lasso di tempo hanno vissuto di tutto: hanno avuto il piccolo Santiago, si sono sposati, separati, ritrovati e ora sembra lasciati definitivamente.

A decidere di troncare, sempre secondo la rivista diretta da Alfonso Signorini, è stato De Martino, cogliendo di sorpresa Belen che credeva molto in questo riavvicinamento, cercato lo scorso anno proprio da Stefano.

In ogni caso, pare che i due stiano cercando un nuovo equilibrio al di là della separazione, prova ne è che Stefano ha fatto like ai post di Belen.