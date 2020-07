Stefano De Martino diviso fra due donne dopo Belen Rodriguez: l’indiscrezione

editato in: da

Stefano De Martino sarebbe diviso fra ben due donne dopo l’addio a Belen Rodriguez. I gossip sull’ex ballerino di Amici e la showgirl continuano e riguardano in particolare i presunti flirt di lui con altre donne. Qualche giorno fa l’ufficio stampa del conduttore aveva smentito la relazione con una ballerina di Made In Sud, bollando tutto come fake news. Questo però non ha fermato le indiscrezioni e questa volta a parlare è Gabriele Parpiglia, celebre giornalista che conosce molto bene Stefano e Belen.

“Dopo la separazione con Belen Rodriguez – spiega -, il conduttore di Made in Sud non ha rilasciato dichiarazioni in merito se non: «Con le donne ho chiuso». Ma girovagando per i vicoli di Napoli, lì dove nascono le notizie, ovvero per strada; abbiamo scoperto che nella nuova vita di Stefano ballano, danzano molti cuori. Due, una bionda e una mora, parrebbero sicuri […] Stefano, nei suoi spostamenti è molto serioso e rigoroso – svela ancora -. Controlla tutto in modo maniacale per proteggere la sua privacy come è giusto che sia, ma non sempre le info riescono a contenersi soprattutto quando sei sulla cresta dell’onda, come nell’ultimo periodo, e forte dei successi meritati e ottenuti sul campo televisivo con gli occhi e i flash dei paparazzi addosso. E soprattutto sei single… nella bella Napoli, ha scritto Parpiglia”.

Secondo Parpiglia, Stefano De Martino avrebbe già dimenticato Belen Rodriguez e avrebbe fatto nuove conquiste. In particolare avrebbe stregato Sara, una make up artist, e Maria, una ballerina. Quest’ultima non sarebbe Mariasole Leone, ballerina di Made In Sud, oggi lontana dalla tv, che era stata indicata erroneamente come la nuova compagna del presentatore. “A proposito di Napoli ci sono due ragazze – racconta il giornalista -: la prima si chiama Maria e fa la ballerina. La seconda Sara, professione make up artist. Due ragazze che avrebbero perso la testa per il ballerino, avrebbero condiviso del tempo con lui che però di innamorarsi, di storie serie, al momento non ne vuol sapere anche se con Maria forse qualcosa di più al momento c’è”.

Nel frattempo Belen Rodriguez sta cercando di affrontare questi giorni difficili come può, circondata dall’affetto della famiglia, fra le coccole al figlio Santiago e i week end con Mattia Ferrari e il fratello Jeremias.