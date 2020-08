editato in: da

Stefano De Martino dimentica Belen Rodriguez e punta a Domenica In con Mara Venier. Se la vita privata ha subito pesanti scossoni, la carriera dell’ex ballerino di Amici procede a gonfie vele. Secondo le ultime indiscrezioni per lui sarebbero pronti tanti nuovi progetti, fra cui la conduzione, in coppia con Mara, dello show della domenica. Negli ultimi anni, d’altronde, Stefano è diventato il volto di punta di Rai Due, grazie al successo di Made In Sud, e presto potrebbe iniziare una nuova avventura sul primo canale.

“Mara sta cercando il ruolo adatto per De Martino a Domenica In – si legge su Diva e Donna -. Un ruolo inedito, tagliato su misura per lui che si appresta a essere conteso dai palinsesti, anche se qualcuno storce il naso per la sua troppa visibilità dovuta al presunto triangolo con Belen e Alessia Marcuzzi”. La presenza di Stefano De Martino a Domenica In non è solo un’ipotesi. Qualche settimana fa infatti proprio Mara aveva rivelato di volere il conduttore al suo fianco nella prossima edizione dello show.

“Siccome comincio ad essere piuttosto âgée o diversamente giovane – aveva confessato a TvBlog -, Stefano De Martino nel ruolo di compagno della domenica, per qualche settimana, non mi dispiacerebbe. Lui è davvero molto bravo: l’altra sera l’ho visto a Made in Sud”. Il futuro di Stefano dunque potrebbe essere Domenica In, una nuova avventura che consoliderebbe il suo ruolo di conduttore, ma soprattutto gli farebbe dimenticare le pene d’amore.

Inutile negarlo: De Martino sta vivendo un periodo difficile dopo la fine della relazione con la Rodriguez. I due sognavano di allargare la famiglia e sembravano molto innamorati prima di dirsi addio. Non è chiaro cosa sia successo, di certo ci sono ancora molte questioni da chiarire ed entrambi sono provati da ciò che è accaduto. Stefano si è rifiutato sempre di rilasciare dichiarazioni sulla sua vita privata, dedicandosi al lavoro, mentre Belen si è circondata degli amici più cari e ha trovato sostegno nella famiglia. La showgirl, dopo un brevissimo flirt, avrebbe già detto addio a Gianmaria Antinolfi, l’imprenditore che era comparso nella sua vita in seguito alla rottura con Stefano.