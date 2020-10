Stefano De Martino dimentica Belen ed esce di nuovo con l’ex Gilda Ambrosio

editato in: da

La storia d’amore che aveva fatto sognare migliaia di fan sembra essere ormai un lontano ricordo: Stefano De Martino è già pronto a voltare pagina e, dopo l’addio a Belen Rodriguez, è tornato ad uscire con una sua vecchia conoscenza. Si tratta della sua ex fiamma Gilda Ambrosio, che aveva frequentato in passato.

Appena un anno fa, Stefano De Martino e Belen Rodriguez vivevano un bellissimo ritorno di fiamma, una love story che, dopo tutto, sembrava destinata a durare per sempre. Ma il destino aveva in serbo qualcos’altro: nei mesi scorsi, un improvviso allontanamento aveva destato i sospetti dei fan, e le indiscrezioni sulla crisi tra i due non si sono certo fatte attendere. Nel giro di poco tempo, quelle che erano solo voci di corridoio hanno poi trovato conferma, tant’è che la showgirl argentina non ha potuto far altro che confermare la rottura.

Stefano, dal suo canto, ha deciso di non parlare della sua vita privata e si è tuffato a capofitto nei suoi impegni televisivi, portando sul piccolo schermo una nuova stagione di Made in Sud, per poi concedersi delle vacanze spensierate con gli amici. Tuttavia, non è bastato il silenzio del ballerino a porre fine ai gossip sul suo conto. Durante l’estate, per esempio, sono molti i flirt che gli sono stati attribuiti – addirittura uno con Alessia Marcuzzi – anche se mai confermati, almeno fino a questo momento.

Per De Martino potrebbero però esserci delle novità: il settimanale Oggi lo ha paparazzato in compagnia di una sua vecchia fiamma, la giovane Gilda Ambrosio e tra i due, che si trovavano in auto, sarebbe scappato persino un bacio. Dalle rivelazioni esclusive rilasciate dal magazine si evince che i due avrebbero trascorso la notte insieme in un loft a Milano. Che si tratti di un ritorno di fiamma?

Stefano aveva infatti frequentato Gilda in passato, dopo la prima rottura con Belen. La loro relazione era durata diversi mesi e l’affiatamento che mostravano in pubblico aveva fatto credere ad un amore solido, che tuttavia si è ben presto incrinato. Ora i due sono stati avvistati nuovamente insieme, e i fan sono già in fibrillazione. La showgirl argentina è ormai una storia archiviata? Anche Belen, d’altronde, ha voltato pagina e ha iniziato a frequentare il giovane hairstylist Antonio Spinalbese, dopo una lunga estate trascorsa cercando di dimenticare l’ultima delusione d’amore.