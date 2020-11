Stefano De Martino cambia la bio di Instagram: frecciatina a Belen Rodriguez

editato in: da

Stefano De Martino cambia la bio di Instagram e lancia una frecciatina a Belen Rodriguez. L’ex ballerino di Amici ha usato, ancora una volta, l’arma dell’ironia per rispondere a chi lo critica, descrivendolo solo come “l’ex di Belen”. Il suo profilo social conta oltre quattro milioni di follower e il conduttore ha sorpreso tutti modificando le informazioni personali in un modo diverso dal solito. “Napoletano, classe 89 – si legge -, conduttore meno famoso di Pippo Baudo, ballerino meno famoso di Roberto Bolle, compagno meno famoso delle sue ex”.

Leggendo quel “sue ex” è impossibile non pensare a Emma Marrone, ma soprattutto a Belen Rodriguez. La showgirl e il conduttore si erano conosciuti dietro le quinte di Amici di Maria De Filippi nel 2012. L’anno successivo si erano sposati e la coppia aveva creato una famiglia con l’arrivo di Santiago. Dopo la rottura, un anno fa Belen e Stefano avevano deciso di riprovarci, ma le cose non sono andate come speravano. Oggi, dopo un doloroso addio, l’ex ballerino è tornato single, mentre Belen sorride di nuovo accanto ad Antonino Spinalbese.

Non è ancora chiaro cosa sia accaduto fra gli ex, nè quali siano i loro rapporti attualmente, e forse l’unica a saperlo davvero è Maria De Filippi, amica e mentore del conduttore. “Con lui ho un ottimo rapporto. So com’è fatto – aveva spiegato lei al settimanale Gente -. La sua normalità è combinare guai, se non fa pasticci non è lui. E io so perfettamente che ogni volta che viene a trovarmi sta per farne di nuovi […] Stefano è un ragazzo molto particolare – aveva raccontato -, ha la capacità di farsi perdonare l’imperdonabile, l’ha fatto anche con me: aveva avuto una storia anche con un’altra ballerina di Amici, me ne ha combinate da vendere…Questa volta con Belén non so come andrà a finire, può darsi però che tornino insieme, con lui non si sa mai. Perché Stefano fa il disastro e poi arriva con quella faccia lì, con quel sorriso lì, con quella parlata e tu lo perdoni”.

De Martino ha sempre respinto i gossip su possibili flirt, ma di recente è stato paparazzato in compagnia di Mariacarla Boscono. Classe 1980, attrice e modella, sarebbe stata lei a rubargli il cuore dopo la separazione. Nel frattempo spuntano nuove ipotesi sul futuro televisivo di Stefano che è diventato uno dei volti più amati della Rai grazie alla conduzione di Made In Sud e Stasera tutto è possibile.