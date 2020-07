Stefano De Martino e Belen Rodriguez sempre più lontani fra frecciatine e malinconia

editato in: da

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono sempre più lontani, divisi da chilometri, ma uniti da Instagram dove raccontano, ognuno a modo proprio, l’addio. Ormai è chiaro: fra la showgirl argentina e il conduttore di Made In Sud è accaduto qualcosa. L’amore, sbocciato negli studi di Amici e tornato a essere fortissimo appena un anno fa, è arrivato ancora una volta al capolinea. I motivi sono ancora tutti da chiarire: c’è chi parla di una lite, chi dell’ingerenza della famiglia Rodriguez, chi addirittura di tradimenti.

Di certo entrambi sono ancora single, nonostante i gossip, e su Instagram appaiono piuttosto malinconici. Dopo le indiscrezioni (smentite) su possibili flirt e l’avvistamento in barca (con quella che è semplicemente un’amica, ma era stata indicata come il nuovo amore), il conduttore è apparso piuttosto triste. Su Instagram ha pubblicato un video in cui riprende un tramonto sul mare, accompagnato da una musica triste. Un modo, forse, per raccontare il suo stato d’animo, come hanno pensato i follower che, numerosi come sempre, hanno commentato il post.

“Dai, torna con Belen. Siete una bella famiglia”, si legge. “Stefano rimetti le cose al proprio posto. Siete splendidi assieme”, scrive un altro utente. “Quanta nostalgia”, aggiunge un altro. Commenti a cui De Martino non ha risposto, rinnovando la sua volontà di proteggere la propria privacy e di non parlare della vita privata e di ciò che sta accadendo con Belen.

La Rodriguez nel frattempo sta cercando di superare questo momento difficile. La showgirl sorride, nonostante tutto, sostenuta dall’affetto della famiglia e decisa a concentrarsi sul piccolo Santiago. Accanto a lei Jeremias e l’amico Mattia Ferrari. Nei giorni scorsi, mentre Gabriele Parpiglia parlava dei presunti flirt di De Martino a Napoli, la showgirl aveva lanciato una frecciatina su Instagram.

Qualche giorno prima aveva rilasciato un’intervista amara a Chi, parlando d’amore. “Se oggi mi trovo nella situazione in cui mi trovo – aveva detto – è anche per il mio senso della giustizia, perché non voglio stare in una vita non reale dove le persone si raccontano in un modo e agiscono in maniera diversa. Questo vale in tutti i campi perché sono una persona in gamba, sensibile, e non ho più spazio né pazienza per chi non usa il cuore. Sono piena di difetti, ma mantengo la parola, non deludo mai nessuno e, se non posso mantenere una promessa, non la faccio. Anche in amore se faccio una promessa la porto avanti, ma non ho scritto “scema” in fronte”.