Stefano De Martino e Belen Rodriguez, Nina Moric svela un retroscena

Nella vicenda che vede protagonisti Stefano De Martino e Belen Rodriguez spunta Nina Moric. Le due showgirl, da sempre nemiche, nell’ultimo periodo si sono riappacificate, tanto che hanno trascorso insieme una piacevole serata a Capri, fra risate, balli e canti. In passato Belen e Nina si sono scontrate più volte, finendo anche in tribunale, divise dal legame con Fabrizio Corona. Per questo in tanti sono rimaste sorprese nel vederle vicine e complici durante un party a cui ha preso parte la Rodriguez con Gianmaria Antinolfi, l’imprenditore del lusso che ha iniziato a frequentare dopo l’addio a De Martino.

“Sono passati anni dalle nostre liti – ha chiarito Nina al settimanale Nuovo -. Mi ha fatto piacere rivederla. È una ragazza in gamba e le auguro ogni bene. Che Dio la benedica, ognuno ha il proprio calvario”. Secondo quanto raccontato dalla Moric, Belen si sarebbe anche confidata con lei, parlandole del periodo difficile che sta vivendo dopo l’addio a Stefano, suo marito e padre del piccolo Santiago. A riportare la pace sarebbe stato un abbraccio fra le due, arrivato durante una cena a Capri.

“È stato un bellissimo gesto da parte sua – ha confessato -. Ci siamo abbracciate, abbiamo chiarito tutto e poi abbiamo cantato. È stata una bellissima serata. Ci vuole il massimo rispetto per le persone che hanno sofferto – ha poi aggiunto -. La rispetto. Belen è molto delusa dalle ultime vicissitudini e credo che in questo momento abbia solo il bisogno dell’affetto degli amici e dei famigliari. È una bellissima donna, una grande lavoratrice e sarà molto corteggiata”.

Sembra dunque che la ferita per l’addio a De Martino non sia ancora guarita e che, nonostante la vicinanza con Antinolfi, Belen non sia ancora completamente serena. La showgirl e il conduttore di Made In Sud non hanno ancora chiarito i motivi della loro rottura, ma si sono limitati a smentire i gossip falsi, come quello che vedeva coinvolta Alessia Marcuzzi. La distanza fra i due è grande, ma i fan sperano che, come lo scorso anno, una riconciliazione sia possibile.