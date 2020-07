Stefano De Martino, Belen Rodriguez a Napoli e la Marcuzzi commenta i gossip sul flirt

editato in: da

Belen Rodriguez raggiunge Napoli, mentre Alessia Marcuzzi su Instagram commenta in modo particolare i gossip su un presunto flirt con Stefano De Martino. Gli ultimi giorni sono stati particolarmente movimentati per l’ex ballerino di Amici che ha fatto i conti con numerosi pettegolezzi sul suo conto. Quello più grande riguarda una relazione clandestina con la Marcuzzi che sarebbe stata scoperta da Belen, causando la rottura.

Un gossip che ha costretto Stefano a intervenire direttamente per ristabilire la verità. Su Instagram il conduttore di Made In Sud ha spiegato di aver parlato con Alessia, smentendo categoricamente la love story. “Tra tutte le cose che sono girate, questa fake news è la più grande – ha detto -. Qualcuno ha scritto che ho avuto una storia con Alessia Marcuzzi. L’ho appena sentita e ci siamo fatti una grossa risata. Io sono consapevole della posizione mediatica che occupo in questo periodo storico. So che si sprecheranno le notizie in questi mesi e ne sono consapevole. Però quando si toccano delle famiglie con bambini… vi prego evitiamo. Vi prometto che se mi fidanzo, se mi innamoro vi faccio sapere, ve lo giuro”.

Anche Alessia, a diverse ore di distanza, ha voluto dire la sua sulla questione. La conduttrice ha pubblicato su Instagram uno scatto che ritrae un famoso libro di Woody Allen intitolato A proposito di niente. Un chiaro riferimento ai pettegolezzi che coinvolgono lei, Stefano e Belen. Nel frattempo la showgirl argentina ha raggiunto Napoli, accorciando le distanze che la separavano da De Martino. La modella infatti è stata ospite del circolo Rari Nantes per festeggiare il compleanno di Gian Maria Antinolfi, noto imprenditore che da qualche tempo è entrato nella sua vita. A pochissima distanza si trovava Stefano, impegnato a festeggiare i 34 anni di Fatima Trotta, sua collega e amica, che ha organizzato un party a Palazzo Petrucci.

Non è chiaro se i due si siano incontrati, di certo Belen e Stefano sono decisi a proteggere la loro privacy e a non svelare, almeno per ora, i motivi che li hanno portati a separarsi dopo un travolgente ritorno di fiamma e il sogno di avere un secondo figlio dopo Santiago.