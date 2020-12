editato in: da

Dopo la rottura con Stefano De Martino, Belen Rodriguez esce allo scoperto con Antonio Spinalbese su Instagram. La storia d’amore fra la showgirl argentina e l’hairstylist procede a gonfie vele e Belen, dopo un lungo silenzio, ha deciso di presentare il nuovo compagno anche sui social. In un video pubblicato sul suo profilo la Rodriguez è a cena con alcuni amici, fra loro Mattia Ferrari, Salvatore Angelucci e la fidanzata Alessandra Gallocchio.

La modella inquadra i piatti, poi offre una panoramica degli ospiti seduti a tavola con lei. Oltre a inquadrare gli amici con cui ha trascorso le vacanze a Ibiza, Belen mostra anche Antonio Spinalbese, taggandolo in modo da non lasciare alcun dubbio. Un gesto che sembra mostrare come la love story sia diventata importante in pochissimo tempo. La Rodriguez appare decisa a proseguire la conoscenza con l’hairstylist che le ha fatto dimenticare Stefano De Martino.

La fine dell’amore con l’ex ballerino di Amici è arrivata all’improvviso dopo la fine della quarantena. Un addio doloroso, accompagnato da lunghi silenzi e da uno sfogo della Rodriguez, che su Instagram aveva rivelato di trovarsi impreparata di fronte a ciò che stava accadendo. “Questo è un momento molto difficile per me, anche perché non me l’aspettavo – aveva confessato ai fan -, non mi assumo nemmeno la responsabilità delle colpe perché sono una mamma, tengo alla mia famiglia, tengo al mio rapporto. Sono una donna che soffre come tutte le altre e quando vedo che si scrivono certe cose sul mio conto, non ci sto”.

Secondo alcune indiscrezioni sarebbe stato Stefano a lasciare Belen dopo alcuni litigi, convinto che i due siano troppo diversi caratterialmente. Poco dopo però il conduttore avrebbe cambiato idea e sarebbe tornato dall’ex moglie, ma lei lo avrebbe respinto. La Rodriguez, a dispetto di chi sogna un altro ritorno di fiamma, sembra ormai decisa a voltare pagina e andare avanti. Mentre De Martino ha iniziato il trasloco, lasciando la casa che condivideva con la moglie, la modella argentina è di nuovo innamorata: nel suo cuore c’è Antonio Spinalbese, hairstylist classe 1995 che lavora a Milano in un rinomato negozio di parrucchieri.