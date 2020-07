Stefano De Martino, Belen Rodriguez come Emma: cita Bella senz’anima dopo l’addio

editato in: da

Dopo l’addio a Stefano De Martino, Belen Rodriguez cita Bella senz’anima come aveva fatto Emma Marrone al termine della sua love story con l’ex ballerino di Amici. Era il 2012 quando Stefano si innamorò di Belen nello show di Maria De Filippi. All’epoca era ancora legato alla cantante, mentre l’argentina viveva una relazione con Fabrizio Corona. La love story venne alla luce, trascinando l’artista pugliese al centro dei gossip e lei rispose pubblicamente, cantando, proprio ad Amici, Bella senz’anima.

Mentre Belen e Stefano erano dietro le quinte del programma, innamoratissimi, la Marrone, reduce dal grande successo ottenuto al Festival di Sanremo, decise di cantare il brano. “Date le vicende, sarà la mia conferenza stampa ufficiale – disse, riferendosi alla nuova relazione del suo ormai ex -: non scelgo mai a caso, l’ho scelta per esorcizzare un sacco di cose”. Da allora sono passati diversi anni e molte cose sono cambiate. Emma ha superato la fine della love story con De Martino ed è andata avanti, collezionando un successo dietro l’altro, ma anche facendo pace con il passato. Stefano e Belen, dopo le nozze e la nascita di Santiago, si sono lasciati per poi tornare di nuovo insieme.

Sino a qualche mese fa sembrava che la coppia fosse inossidabile, tanto che si parlava di un secondo figlio, ma la crisi è arrivata a spazzare via tutte le certezze. Oggi la Rodriguez e De Martino sono più lontani che mai, divisi da chilometri – lui a Napoli, lei a Milano -, ma anche da lunghi silenzi e dai gossip. L’ultimo (smentito con forza dal conduttore di Made In Sud), riguarda una presunta relazione con Alessia Marcuzzi con cui ha collaborato anni fa all’Isola dei Famosi. Al di là delle fake news, la sofferenza di Belen è innegabile e traspare in ogni suo post Instagram che, volontariamente o no, sembra diretto all’ex marito.

“E adesso siediti…”, si legge a corredo di uno scatto che ritrae una sedia. Un post che sembra diretto a Stefano De Martino e che cita proprio Bella senz’anima, la stessa canzone scelta anni fa da Emma per dire addio al conduttore.