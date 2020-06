Stash fa una serenata al pancione della fidanzata su Instagram e commuove

editato in: da

Stash si prepara a diventare papà e su Instagram fa una serenata al pancione della fidanzata Giulia Belmonte. Il leader dei The Kolors non vede l’ora di stringere fra le braccia il suo primo figlio, nel frattempo si gode i momenti più belli della gravidanza della sua compagna. Nel video pubblicato sul profilo dell’artista ed ex concorrente di Amici si vede il pancione della giornalista con accanto una cassa a cui è collegata la chitarra di Stash. Il cantante accarezza la pancia di Giulia, poi inizia a suonare la sua serenata per il piccolo in arrivo. “Ho scoperto che si sono già formate le orecchie – si legge nella didascalia – quindi iniziamo con l’educazione musicale… Oggi con una delle mie melodie preferite: Flor d’Luna di Carlos Santana”.

Un amore, quello fra Giulia e Stash, cresciuto lontano dai riflettori nel più stretto riserbo e venuto allo scoperto solo qualche settimana fa quando Maria De Filippi, nel corso della finale di Amici Speciali, aveva annunciato che l’artista sarebbe diventato papà. “Lei è una ragazza stupenda che sarà la madre di mio figlio – aveva confessato qualche giorno fa Stash parlando della Belmonte -. Ci siamo conosciuti un anno fa e poi la frequentazione si è intensificata quando abbiamo capito che si poteva costruire un amore solido. Oggi viviamo a Milano e siamo pronti ad allargare la famiglia. Giulia è entrata nel quarto mese. In autunno, intorno a novembre, diventeremo genitori. Che altro aggiungere… siamo felici ma lo dico a bassa voce”.

Ex concorrente di Miss Italia, star di Instagram e giornalista, Giulia è molto riservata e non ha mai pubblicizzato la sua relazione con Stash. La coppia sa vivendo un momento magico, fatto di felicità e attesa per l’arrivo del primo figlio. “In quel momento non so esattamente se batteva più forte il tuo cuoricino o il mio – aveva confessato lei, mostrando l’ecografia -. Avrei voluto fermare i tempo e restare a guardarti per ore: è tutto così magico e perfetto. Sei il frutto del nostro amore, della nostra felicità, che giorno dopo giorno cresce sempre di più. Tu starai bene dentro di me, ma io non vedo l’ora di abbracciarti!”.