Le star che nel 2021 compiono 40 anni

I quarant’anni sono un traguardo importante, che nel corso del 2021 raggiungeranno tutte le star nate nel 1981. Internazionali, ma anche volti noti del piccolo schermo italiano, sono davvero numerose le celebrity che si apprestano a entrare negli “anta”.

Attore molto amato e pronto a soffiare su 40 candeline: stiamo parlando di Elijah Jordan Wood, nato il 28 gennaio del 1981, ha preso parte a numerosissimi film, ma per gli amanti del fantasy e di J. R. R. Tolkien sarà sempre lo hobbit Frodo Baggins nella trilogia cinematografica cult Il Signore degli anelli. Ha esordito da giovanissimo, nel 1989, con un piccolo ruolo in Ritorno al futuro – Parte II e una carriera straordinaria.

Il 31 gennaio sarà la volta di spegnere le candeline per un altro giovane prodigio del mondo dello spettacolo: Justin Timberlake. Cantante e attore, ha esordito in televisione a soli 11 anni. Ha raggiunto la fama con la band N’Sync, ma poi si è costruito una solida carriera come solista e attore.

L’attrice Julia Stiles entrerà nel club degli “anta” il 28 marzo: interprete di film e serie tv, tra le parti più note si possono ricordare quelle nelle serie Bourne e Dexter, tra i film Mona Lisa Smile, Save the last dance, 10 cose che odio di te, Il lato positivo, solo per citare qualche titolo.

Anche Hayden Christensen festeggerà i 40 anni: la sua data di nascita è il 19 aprile del 1981. L’attore è noto, tra le altre cose, per la parte di Anakin in due episodi della saga Star Wars. Anche per lui l’esordio è arrivato molto presto.

Showgirl di talento e bellissima, Ilary Blasi nel 2021 spegnerà 40 candeline: nata il 28 aprile del 1981, ha all’attivo una bellissima carriera nel mondo dello spettacolo: iniziata prestissimo. A soli tre anni in uno spot pubblicitario, lavoro che ha portato avanti per diversi anni, e al cinema. Nel suo curriculum anche i fotoromanzi. La notorietà, però, è arrivata nel 2001 con Passaparola. Da quel momento la sua carriera è stata costellata di successi.

Indimenticabile il ruolo di Summer per gli amanti della serie The OC, ma Rachel Bilson nel corso degli anni ha preso parte anche ad altre produzioni sia sul piccolo che sul grande schermo. Spegnerà 40 candeline il 25 agosto 2021.

Torniamo tra le star italiane con Matteo Branciamore che compirà 40 anni il 2 ottobre del 2021. Attore di teatro, cinema, televisione e proprio in questo settore, tra le parti che si ricordano di più, quella di Marco nella serie I Cesaroni.

Tra le voci della musica pop più amate c’è Britney Spears, nata il 2 dicembre del 1981, ha iniziato la carriera da giovanissima prima a teatro e poi in televisione, fino al The Mickey Mouse Club dove – tra i tanti – ha lavorato con Justin Timberlake e Christina Aguilera. Il suo album di esordio …baby One More Time l’ha resa in breve tempo una vera e propria star a livello internazionale.

Il 22 dicembre sarà la volta di Nicolas Vaporidis, attore che ha preso parte a moltissime produzioni: tra i tanti film in cui ha recitato, si possono ricordare Notte prima degli esami, Come tu mi vuoi, Maschi contro femmine e Anche senza di te.