Sonia Bruganelli confessa: “Non so cosa avrei fatto senza Paolo Bonolis”

Sonia Bruganelli racconta l’amore per Paolo Bonolis che oggi è più forte che mai. L’imprenditrice e il conduttore si sono sposati nel 2002 e hanno tre figli: Silvia, Davide e Adele. Il re di Avanti un altro ha alle spalle un altro matrimonio con Diane Zoeller, psicologa americana a cui è stato legato dal 1983 al 1988 e che gli ha regalato i figli maggiori: Stefano e Martina.

Reginetta di Instagram, spesso al centro delle polemiche, Sonia Bruganelli non ha mai nascosto il rapporto splendido che la lega a Bonolis. Un amore forte che ha resistito ai gossip e alle difficoltà. “Qualche giorno fa, io e Paolo ci siamo incontrati in corridoio e ci siamo scambiati il primo abbraccio dopo 15 giorni – ha svelato Sonia al settimanale Chi -: è un paradosso ma, pur essendo così vicini, con la testa ognuno cercava le risorse per non abbattersi ed essere di sostegno alla famiglia”.

“I nostri figli sono grandi e cominciano a fare domande – ha aggiunto Lady Bonolis che oltre a essere un’imprenditrice è una mamma molto attenta – e allora abbiamo cercato di dare un’idea di normalità fissando orari, organizzando gli impegni della giornata, persino mettendo in piedi un canale Instagram”.

Sonia è una donna forte e indipendente. Quando incontrò Bonolis, negli anni Novanta, lui era all’apice del successo e aveva la fama di playboy. Lei non lo corteggiò e da subito l’atteggiamento di Sonia conquistò il presentatore che nel 2002 la portò verso l’altare. “Non so che cosa avrei fatto senza Paolo – ha spiegato Sonia al settimanale di Alfonso Signorini, svelando quanto il marito sia importante per lei -: anche nei silenzi, quando ci si conosce a fondo, ci sono parole d’amore”.

Qualche tempo fa a raccontare il legame speciale con la moglie era stato lo stesso Paolo Bonolis. “Ci vogliamo bene – aveva detto a Mara Venier, ospite di Domenica In -, ci difendiamo dalle cose della vita e siamo contenti. Lei è una donna intelligentissima, adorabile, veloce, caparbia, ottima imprenditrice anche con la sua società”. Poi si era lasciato andare all’emozione: “Certe cose preferisco farle che dirle”, aveva confessato alla conduttrice.