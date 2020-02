Sonia Bruganelli alle Maldive: criticata come la Hunziker per il Coronavirus

editato in: da

Dopo Michelle Hunziker, anche Sonia Bruganelli ha dovuto fare i conti con alcuni haters che l’hanno criticata per essere volata alle Maldive durante l’emergenza Coronavirus. Il terribile virus che arriva dalla Cina si è diffuso anche in Italia con oltre duecento contagi, una situazione difficile che sta spaventando molto la popolazione.

Spesso però si superano i limiti, soprattutto su Instagram dove il più delle volte i follower sono impegnati a criticare i vip. Fra i personaggi più discussi c’è senza dubbio Sonia, la moglie di Paolo Bonolis, che anche stavolta non è stata risparmiata dalle critiche. L’imprenditrice infatti ha rivelato di essere alle Maldive per una vacanza all’insegna del relax e del divertimento. Se il post è stato accolto con entusiasmo da alcuni utenti, altri hanno criticato aspramente la Bruganelli, colpevole di aver lasciato l’Italia durante l’emergenza Coronavirus.

“Forse in un momento così delicato, si poteva evitare questa immagine – ha scritto un utente -, questione di sensibilità”. Qualcun altro invece ha commentato: “Vergognati..in un momento in cui il paese è in emergenza”. “Nella vita una certezza c’è – si legge in un altro commento – se viene una catastrofe crepiamo tutti il povero e il ricco senza distinzione sei patetica ti scivola tutto hai il pelo lungo”. A queste parole Sonia Bruganelli ha replicato: “Iniziamo con i luoghi comuni! Dai!”.

Class 1974, la moglie di Paolo Bonolis ha raggiunto le Maldive per festeggiare il suo compleanno. Su Instagram, dove è molto attiva, ha raccontato il viaggio ai follower, ma forse non immaginava che i suoi post avrebbero causato aspre critiche. Qualche giorno fa era accaduta la stessa cosa a Michelle Hunziker che, volata dall’altra parte del mondo per rilassarsi, era stata attaccata dai follower, che l’avevano accusato di aver lasciato il Paese durante l‘epidemia di Coronavirus.

Poco dopo gli attacchi la showgirl svizzera aveva postato un video nelle Stories di Instagram. “Ciao ragazzi qui è l’una e mezza – aveva spiegato -, ma faccio un po’ di fatica a dormire perché le brutte notizie hanno raggiunto anche noi qui, dall’altra parte del mondo. Sembra un po’ un film dell’orrore e invece è tutta la realtà. L’unica cosa che possiamo fare è seguire le dieci regole che sono state diffuse dal ministero della salute e restare informati. Questo è molto importante, restiamo compatti ragazzi”.