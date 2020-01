Simona Ventura si confessa su Maria De Filippi e Alessia Marcuzzi

editato in: da

Simona Ventura parla per la prima volta del rapporto con Alessia Marcuzzi e Maria De Filippi. La conduttrice è tornata in tv dopo un lungo periodo di assenza proprio grazie alla moglie di Maurizio Costanzo che l’ha scelta per condurre la prima edizione di Temptation Island Vip. Dopo il successo del reality, Super Simo è sbarcata in Rai per guidare The Voice Of Italy.

“Ho bisogno di totale fiducia intorno a me – ha confessato la Ventura a Il Fatto Quotidiano -: infatti Maria De Filippi e la Fascino mi mancano molto. Era dispiaciuta che volessi andare via ma ha capito che per me era difficile fare solo un programma l’anno. A Maria voglio bene e le sarò sempre riconoscente perché mi ha dato una grande opportunità”.

Di recente Simona è tornata a Mediaset per partecipare al tributo delle Iene per Nadia Toffa. Dopo un discorso toccante la Ventura ha abbracciato Alessia Marcuzzi, in lacrime per la morte della conduttrice, venuta a mancare dopo una battaglia di due anni contro il cancro. In passato le due si erano scontrate a causa dell’Isola dei Famosi, che hanno condotto entrambe in tempi diversi.

La Ventura aveva criticato il comportamento della Marcuzzi di fronte al caso Corona-Fogli e la collega aveva risposto a tono. Ora però sembra che fra le presentatrici sia tornato il sereno. “Per me l’Isola fa parte, e in maniera definitiva, del passato – ha chiarito Simona -. E la capisco Alessia, perché sono sei anni che montano una polemica inutile: ogni volta che alza un sopracciglio, scatta il “ah, ma la Ventura lo faceva meglio”. Ognuno ha il suo stile – ha concluso – e poi i reality sono totalmente cambiati. Senza un cast forte si fa fatica e Signorini l’ha capito, tanto che per il GF Vip 4 ne sta costruendo uno fortissimo”.

Infine Simona Ventura ha ammesso la volontà di tornare in tv in prima serata, negando l’arrivo a Pechino Express. “Era una boutade di Freccero – ha spiegato -. Lo ringrazio ma non avrei mai accettato di fare Pechino perché è un programma identificato con Costantino della Gherardesca, che per altro lo fa benissimo. Così come non farei mai La Talpa che il pubblico identifica con la mia amica Paola Perego”.