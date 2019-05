Serena Rutelli, la verità di Barbara Palombelli sulla sua partecipazione al GF

editato in: da

Barbara Palombelli torna a parlare della figlia Serena Rutelli, concorrente del Grande Fratello. La conduttrice di Forum, ospite del Maurizio Costanzo Show, ha raccontato il percorso seguito dalla ragazza per approdare al reality.

Serena è stata adottata da Rutelli e dalla Palombelli quando aveva solamente 7 anni, insieme a sua sorella, dopo che era stata abbandonata in un istituto dalla madre e perseguitata da un padre biologico violento. Nel corso dell’ultima puntata del GF, la giovane si è emozionata leggendo per la prima volta una lettera scritta dalla madre biologica.

La donna, che per 22 anni era scomparsa, ha affermato di volerla conoscere, ma Serena si è rifiutata, affermando di considerare come madre solo Barbara Palombelli, colei che l’ha cresciuta e amata. Nel salotto di Costanzo, la giornalista ha parlato del suo amore per i figli adottivi e ha spiegato il dilemma vissuto dalla famiglia prima che la ragazza partecipasse al reality.

“Mio marito Francesco Rutelli era contrario alla partecipazione di Serena al Grande Fratello – ha svelato -. Io ero molto d’accordo perché me lo chiedeva da 10 anni. Francesco era contrario. Però abbiamo chiesto aiuto allo psichiatra che ci segue e ci ha detto di mandarla, perché l’avrebbe rafforzata”.

Nel frattempo nella casa di Cinecittà, Serena non sembra essersi pentita della decisione di non incontrare la madre biologica, diventata una clochard. “Con lei non ho nessun ricordo – ha detto parlando con Erica e Martina -. Ricordo il giorno che mi hanno lasciato in orfanotrofio, ma ero troppo piccola. Ci ho messo un po’ a metabolizzare”.

“Mia madre mi ha sempre detto che sono libera di incontrarla – ha aggiunto parlando della posizione di Barbara Palombelli -. Vuole evitare che un giorno possa avere un rimorso”. Nonostante ciò Rutelli Jr è convinta di aver preso la decisione giusta e, nonostante la lettera, non incontrerà la sua mamma biologica. “Ora sono contenta – ha concluso chiacchierando con gli inquilini del GF -, mi sono presa la mia soddisfazione di rimandarla indietro, di non averle dato la risposta positiva”.