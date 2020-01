Serena Enardu si sfoga su Pago. E il single Alessandro svela la verità

editato in: da

Serena Enardu piange e si sfoga dopo il suo incontro con Pago e l’addio alla casa del Grande Fratello Vip. Il televoto infatti ha decretato l’uscita dalla casa di Cinecittà dell’ex tronista di Uomini e Donne. Dopo l’addio nel falò finale di Temptation Island Vip e l’avvicinamento al single Alessandro, l’imprenditrice sarda è tornata sui suoi passi ed è pronta a riconquistare l’ex.

Fra le lacrime, Pago e Serena si sono abbracciati nella casa del GF Vip. Ma il loro incontro, voluto da Signorini, è durato poco, poi la Enardu ha di nuovo varcato la porta rossa per uscire dal reality. La sua partecipazione allo show di Canale Cinque è stata fortemente criticata e ha diviso il pubblico.

In tanti, come Karina Cascella e Giovanni Conversano, sono certi che Serena sia solamente a caccia di visibilità e di una redenzione televisiva, altri invece credono nel pentimento sincero della showgirl. Dopo l’ennesimo addio a Pago, la Enardu si è sfogata su Instagram, dedicando all’ex una romantica canzone di Elisa e svelando di aver pianto per lui. “Ho pianto tanto… tutta la notte! – ha spiegato -. Non so ancora se ho fatto la cosa giusta per “me”, ma sono sicura di aver fatto la cosa giusta per Noi”.

A commentare l’incontro al GF Vip fra Pago e Serena anche Alessandro Graziani. Il single si era avvicinato molto all’imprenditrice sarda nel corso di Temptation Island Vip, scatenando la gelosia, i dubbi e le lacrime del cantante. Nel corso del falò di confronto di fronte ad Alessia Marcuzzi, Pacifico aveva rinfacciato alla compagna il suo comportamento poco rispettoso e lei aveva confessato di non amarlo più.

“Mi avete chiesto in tanti un parere – ha spiegato Alessandro su Instagram, svelando di non sentire Serena da molto tempo -. Non saprei cosa dire, non ne ero minimamente al corrente e con lei è da parecchio che non ci sentiamo, quindi non saprei. Cosa voglia non lo so. Magari vuole veramente trovare serenità, io spero che questa cosa serva ad entrambi per chiudere definitivamente o per riaprire qualche spiraglio. Sono in una posizione dove parlare è molto scomodo, infatti non voglio entrare in nessun merito. Starò a vedere anche io cosa accadrà, tanto si saprà tutto stasera”.