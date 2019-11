Serena Enardu, rivolta su Instagram contro l’ex di Temptation. E lei risponde così

editato in: da

È passato ormai un mese dalla fine di Temptation Island Vip, ma le polemiche contro Serena Enardu non sembrano placarsi. L’ex tronista di Uomini e Donne ha infatti partecipato insieme a Pago al programma tv in onda su Canale 5, affrontando un viaggio nei sentimenti costellato di momenti davvero intensi.

Colpita dal single Alessandro Catania, la Enardu durante l’ultimo falò di confronto, ha scelto di porre fine alla storia che la legava ormai da 7 anni al cantante sardo. Una conclusione per certi aspetti preannunciata, ma che non ha lasciato il grande pubblico indifferente.

Già durante la messa in onda di Temptation Island Vip, Serena era stata duramente criticata tanto che lo stesso Giovanni Conversano, suo ex fidanzato, aveva deciso di rompere il silenzio commentando in modo tutt’altro che carino le vicende di cui la Enardu risultava essere l’indiscussa protagonista. Anche il pubblico ha fatto sentire la sua voce, da un lato sostenendo Pago dall’altro accusando la sua compagna di non essere stata corretta e sincera.

A un mese di distanza però nulla sembra essere cambiato e mentre Pago ha dimostrato di non portare rancore verso l’ex fidanzata, i telespettatori sembrano proprio non riuscire a mandare giù l’atteggiamento avuto da Serena e ancora una volta utilizzano i social per colpirla.

Infatti, Serena anche per motivi lavorativi, è molto attiva online e specialmente su Instagram le capita spesso di rispondere alle numerose domande degli utenti. Oggi però gli utenti non le pongono semplici curiosità o interrogativi, ma anzi l’attaccano duramente criticandola non solo come fidanzata, ma soprattutto come donna e come madre.

Da domande come “Non ti vergogni ad essere così immatura alla tua età?” continuando con “Perché esponi sempre il tuo corpo? fino all’esortazione a trovarsi un lavoro serio, Serena non ha paura a rispondere e anzi proprio nelle sue Stories condivide tutte le polemiche e i commenti negativi a lei rivolti.

Nel controbattere agli utenti però, la Enardu non si lascia andare a sentimenti di tristezza o rabbia e anzi con tono ironico e provocatorio replica a ciascuna accusa ricevuta. Insomma, Serena sembra volersi dimostrare superiore rispetto a giudizi spesso dati in modo superficiale e affrettato. Come lei stessa ha dichiarato, il giudizio delle persone, specie quelle che non conosce per lei ha poca importanza e preferisce spendere tutte le sue energie per prendersi cura del figlio Tommy, guardando al futuro con il sorriso.