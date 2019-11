Serena Enardu rivela: “Dopo Temptation Island Vip non sono stata bene”

editato in: da

L’esperienza di Temptation Island Vip non è stata semplice per Serena Enardu che ha detto addio a Pago a cui è stata legata per quasi sette anni. Una storia importante che si è conclusa al falò di confronto di fronte ad Alessia Marcuzzi. Il comportamento dell’ex tronista di Uomini e Donne, che durante il reality si è avvicinata al single Alessandro, ha sollevato un vespaio di polemiche.

Serena ha confessato su Instagram di non essere stata bene dopo la fine di Temptation Island Vip e di essere dimagrita molto. La perdita di peso della Enardu è stata notata subito dai follower, tanto da spingere l’imprenditrice a chiarire la situazione.

“Vi ringrazio perché so che siete sinceramente preoccupati per me – ha spiegato nelle Stories -. Ho letto tutti i vostri messaggi di sostegno. Volevo dirvi che sto bene e sono tranquilla. Mi chiedete di ingrassare, sto mangiando e ve lo assicuro. Ho perso in tutto sei kg”.

La Enardu ha affermato di aver vissuto un momento davvero difficile dopo l’addio a Pago, ma per fortuna oggi sta recuperando la serenità grazie anche alla vicinanza della sorella Elga, del cognato Diego Daddì e del figlio Tommaso. “Sono passata da 54 a 48, ma voglio tornare a 50 – ha detto -. Sto cercando di prendere due kg, ora sto meglio e sto mangiando. Effettivamente c’è stato un periodo in cui ho mangiato poco, perché non mi scendeva proprio la roba da mangiare. Ma ora mi riprendo coi i miei tempi, senza fretta”.

Di certo, come ha chiarito lei stessa, l’aspetto fisico in questo momento non è ciò che preoccupa Serena Enardu, divisa fra l’affetto per Pago e la voglia di conoscere lontano dalle telecamere Alessandro. “Non mi è mai interessato in modo particolare il mio aspetto fisico anche se lo curo tanto. Piano piano ingrasserò. Per me è importante quello che c’è dentro e non quello che c’è fuori. L’aspetto fisico non è la mia priorità”.