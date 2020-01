editato in: da

Serena Enardu reagisce alle parole di Pago su Instagram dopo l’ultima puntata puntata del Grande Fratello Vip in cui il cantante ha versato lacrime amare per l’ex compagna da cui si è separato dopo Temptation Island Vip. Nel corso del sesto appuntamento con il reality di Alfonso Signorini, il cantante sardo ha visto nuove immagini di Serena e si è commosso, rivelando tutto il suo amore per lei.

“Che bellina. È dura, è difficile, ve lo giuro – ha detto Pago -. Io non voglio arrivare ai rigori, voglio che finisca prima e non mi voglio pentire. Non voglio perdere questa partita”. Frasi che hanno emozionato il pubblico e che sembrano indicare la volontà dell’artista sardo di perdonare la compagna.

“Secondo me la partita l’hai già vinta – ha commentato Alfonso Signorini, che poco dopo l’ha stuzzicato con una domanda diretta -. Ti sarebbe piaciuto vederla entrare?”. Pago ha annuito, confermando i dubbi di tanti: “Sì, mi sarebbe piaciuto”. Come è noto nella prima puntata del GF Vip, Serena Enardu era entrata nella casa per riabbracciare l’artista.

La coppia è lontana da mesi dopo la rottura arrivata a Temptation Island Vip a causa della vicinanza dell’ex tronista di Uomini e Donne con il single Alessandro e di suoi dubbi. “Oggi è un po’ coperto, ma per me sta uscendo il sole”, ha commentato Serena, postando un video nelle Stories di Instagram. L’imprenditrice sarda è pronta a riconquistare Pago e farà di tutto per averlo ancora nella sua vita.

A schierarsi con lei tanti fan, ma anche Miriana Trevisan che è entrata nella casa del GF Vip per rassicurare il cantante riguardo il figlio Nicola e per chiedergli di seguire il suo cuore se ama ancora la ex. A commentare l’emozione di Pago anche Elga Enardu, gemella di Serena e moglie di Diego Daddì, che ha scritto alla sorella: “Sei contenta, hai iniziato a respirare e sorridere? Che hai scassato la m*****a”.