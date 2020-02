Serena Enardu e Pago, scoppia la passione. Ma lui frena

editato in: da

Serena Enardu e Pago si lasciano andare alla passione nella casa del Grande Fratello Vip, ma il cantante sardo frena dopo l’ingresso della compagna nel bunker di Cinecittà. Nell’ultima puntata del reality l’imprenditrice sarda ha varcato la porta rossa per abbracciare Pago. Un momento molto romantico per i due che si sono lasciati andare a un lungo abbraccio, prima di baciarsi.

La coppia ha poi trascorso la notte in una stanza privata dove si è lasciata andare alla passione, censurata dalle telecamere del GF Vip che hanno interrotto la diretta nel momento giusto. Insomma: l’amore fra Pago e Serena Enardu sembra tornato anche se il cantante ha ancora tanti dubbi dopo aver sofferto a causa della separazione.

Come è noto i due si erano detti addio durante la partecipazione a Temptation Island Vip. Serena infatti si era avvicinata pericolosamente al single Alessandro, mettendo in dubbio la relazione con Pago. Al falò di confronto la coppia aveva scelto di separarsi, nonostante l’artista sardo fosse ancora innamorato dell’ex tronista di Uomini e Donne.

Terminata l’euforia per l’ingresso della Enardu nella casa del GF Vip, Pago si è lasciato andare a una lunga riflessione, svelando le sue paure. “Chi mi dice che tra tre mesi non si ripropone sta crisi? – ha detto -. Nessuno ha mai detto, e nemmeno io, che tu hai la colpa di questa confusione. La fiducia mia è quella di avere fiducia in una persona che magari domani ci ricade e io non voglio ripassare quello che ho passato. Non voglio stare più così male”.

Nei primi giorni della sua permanenza nella casa del GF Vip, Serena si è lasciata andare a lunghe riflessioni con le altre inquiline del bunker di Cinecittà. “Noi abbiamo partecipato al reality già con diversi problemi – ha svelato parlando di Temptation Island Vip -. Il mio è stato visto come un tradimento, ma io no l’ho mai tradito. Ci siamo semplicemente allontanati”.