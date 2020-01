Serena Enardu si dichiara a Pago dopo l’esclusione dal GF Vip: “Mi manchi”

editato in: da

È una storia caratterizzata da tormenti e rimpianti quella che vede protagonisti Serena Enardu e Pago. Dalle spiagge di Temptation Island fino all’occhio indiscreto della Casa del Grande Fratello, i due (ex) innamorati monopolizzano l’attenzione di fan e detrattori, mostrando chiaramente tutti i loro dissidi interiori.

L’ingresso di Pago all’interno della Casa del Grande Fratello Vip doveva essere un punto di svolta per il cantante. L’idea di Pacifico Settembre era quella di scacciare una volta e per tutte ogni possibile rimasuglio della sua storia con l’influencer che, a Temptation Island Vip, aveva fatto ufficialmente terminare la loro storia lunga sette anni dichiarando più volte di non essere più sicura dei suoi sentimenti.

Nonostante prima dell’inizio del reality condotto da Alfonso Signorini Pago, ospite a Verissimo, avesse dichiarato di essere ancora innamorato di Serena, le sue intenzioni erano chiare: voltare pagina, andare avanti e scrivere un nuovo capitolo della sua vita sentimentale e professionale, mettendosi in gioco ancora una volta.

Le cose, però, non sempre vanno come si spera. A giocare un tiro mancino, se così possiamo chiamarlo, al cantante, è stato Alfonso Signorini. Il conduttore ha cercato di fare da deus ex machina facendo incontrare Pago e Serena e organizzando, addirittura, un televoto per fare entrare la Enardu nella Casa. Attendendo l’esito (infine negativo) della votazione, i due ex si sono confrontati tra lacrime e dichiarazioni più o meno esplicite.

La Enardu ha infatti detto chiaramente al suo ex compagno che aveva ancora bisogno di lui. Pago, però, non ha reagito bene: ha infatti affermato che avrebbe preferito evitare di passare tempo con lei nella Casa. La sua crisi interiore era però evidente, al punto che durante la puntata successiva Signorini ha chiamato l’ex moglie, Miriana Trevisan a dargli dei consigli. Proprio Miriana aveva detto a Pago:

Non ascoltare gli altri. Se la ami, torna da lei. Se ancora provi qualcosa non dare retta a nessuno, se non al tuo cuore.

L’incontro ha commosso tutti all’interno della Casa e deve aver emozionato anche la stessa Enardu, che dopo aver dichiarato nelle sue stories di non essere gelosa di Miriana, ha poi sorpreso tutti con una dedica a Pago sul suo profilo Instagram. Si tratta di un video, che riprende i loro momenti insieme, accompagnato da una frase diretta:

I ragionamenti troveranno risposte solo quando la mente lascerà dare voce al cuore… Mi manchi.

Le intenzioni di Serena sono, dunque, piuttosto palesi. La Enardu sta ribadendo la sua intenzione di tornare al fianco di Pago. Tuttavia, i suoi follower (e i fan di Pago) le hanno mosso critiche piuttosto pesanti, definendola incoerente e appellandola con parole piuttosto dure.

Che sia vero amore o una trovata per mettersi al centro dell’attenzione, non è dato sapere. Di certo Serena sta davvero facendo di tutto per riprendersi l’uomo che ha fatto soffrire. Quali sono le sue vere intenzioni potrà dircelo soltanto il tempo.

Video tratto dall’account Instagram di Serena Enardu.