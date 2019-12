Serena Enardu, dopo le lacrime per Pago paura in auto: “Voleva buttarmi fuori strada”

editato in: da

Non è certo un periodo tranquillo, quello che Serena Enardu sta vivendo da qualche mese a questa parte. Dopo tutto quello che è accaduto sin dallo scorso autunno, l’ex protagonista di Temptation Island Vip ha anche dovuto fare i conti con una disavventura automobilistica, che per fortuna non si è tramutata in un incidente.

Come lei stessa ha raccontato in un video pubblicato tra le sue storie di Instagram, questa mattina ha vissuto momenti di paura mentre si trovava in auto. Serena ha rivelato di aver effettuato un sorpasso nei confronti di un veicolo che le stava davanti, poiché stava andando un po’ di fretta: “Sicuramente non ho superato in maniera delicata, ma l’ho fatto comunque in totale sicurezza”.

Non avrebbe mai potuto immaginare di scatenare una reazione così forte: “Questo signore mi segue, imbufalito” – ha spiegato la Enardu. “Mi si appiccica dietro e mi suona, come se volesse dirmi qualcosa. Mi giro e mi fa: ‘Ti faccio un c*lo così’. Io dico, ci sta che ti scoccia che io ti abbia superato, ma puoi dire a una donna (ma anche ad un uomo) queste cose?”. Dalle sue parole si evince lo sdegno, ma anche lo stupore per quanto accaduto: “Io l’ho guardato basita e mi sono messa a ridere, lui si è inca***to ancora di più. Ha cercato in tutti i modi di speronarmi, di farmi andare fuori strada”.

Per fortuna, nonostante l’uomo al volante fosse particolarmente arrabbiato, non è riuscito nel suo intento di “vendicarsi” del sorpasso di Serena Enardu. Se questa è stata una disavventura decisamente poco gradevole, non si può dire che la donna si stia preparando a trascorrere delle felici vacanze di Natale. Solo qualche mese fa ha partecipato a Temptation Island Vip assieme al suo fidanzato Pago, che nel corso della trasmissione si è reso conto di una terribile verità: la loro storia era ormai giunta agli sgoccioli.

Il cantante, trovato il coraggio per dare un taglio alla loro unione, ha deciso di lasciare Serena – pur amandola ancora. Da quel momento, la Enardu è stata sommersa di critiche su Instagram, e ha dovuto affrontare momenti davvero difficili. Grazie ai suoi affetti, e in primis all’amore per suo figlio Tommaso, è tornata pian piano a sorridere. Ma le cicatrici d’amore sono lente a guarire, e questo Natale forse non sarà sereno come gli altri.