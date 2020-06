Serena Enardu furiosa, difende Alessandro e Pago replica: botta e risposta dopo UeD

editato in: da

Serena Enardu ha proprio perso la pazienza: durante la puntata di Uomini e Donne, andata in onda il 4 giugno 2020, si è parlato di nuovo del suo rapporto con l’ex tentatore Alessandro Graziani, messo alle strette in trasmissione.

Il giornalista e autore tv Gabriele Parpiglia ha accusato Alessandro di aver portato avanti una relazione con Serena Enardu, di nascosto, proprio mentre quest’ultima si stava riavvicinando al cantante Pago.

I problemi tra Serena e Pago sono cominciati dopo la partecipazione a Temptation Island Vip, dove Alessandro Graziani vestiva i panni del tentatore. L’avvicinamento tra quest’ultimo e la fidanzata è stato motivo di un brusco allontanamento per i due, che per questo motivo hanno lasciato il programma separati.

Successivamente, la coppia aveva deciso di tornare insieme durante l’ultima edizione del Grande Fratello Vip, dichiarando di essere più forti di prima. I due infatti hanno condiviso in diverse interviste i loro progetti importanti, tra i quali anche un matrimonio.

All’improvviso, un fulmine a ciel sereno si abbatte contro questa storia d’amore: Pago e Serena si sono di nuovo lasciati.

Pago ha annunciato la rottura proprio in un’intervista rilasciata a Chi in occasione dell’uscita del libro del cantante, curata appunto da Gabriele Parpiglia, svelando per la prima volta il motivo dell’addio a Serena Enardu.

Serena, tu non hai avuto un flirt di due giorni in Sardegna con questo ragazzo come mi hai voluto far credere. Ma è stata una vera storia d’amore. E il tutto succedeva, combaciando le date, proprio nel periodo in cui volevi tornare con me.

Secondo le parole del cantante sardo, Serena Enardu avrebbe nascosto la relazione con Alessandro Graziani (poi sbarcato a Uomini e Donne come corteggiatore di Giovanna Abate), proprio mentre cercava di farsi perdonare.

Durante la recente puntata di Uomini e Donne, Alessandro Graziani ha però negato di aver avuto una relazione con Serena e ha commentato:

L’ultima telefonata che abbiamo avuto è stata il 31 ottobre. Lei mi ha chiamato e mi ha detto che questa cosa era impossibile e non si poteva andare avanti. Ci sono rimasto anche male perché lei mi interessava. Poi non ci siamo più sentiti per molto tempo. Dopo lei mi ha scritto per farmi gli auguri. L’ultimo messaggio che le scrissi risale al momento in cui le dissi che mi dispiaceva non l’avessero fatta entrare nella Casa per provare a riconquistare Pago, a inizio gennaio.

Serena Enardu non ha accettato di buon grado questa inquisizione ed è apparsa molto infastidita dall’insistenza di Gabriele Parpiglia: “Avete costruito 4 mesi di relazione? Ma magari! Vabbè, io… basita!”.

La stessa Serena poi, negando le accuse confermando la versione di Alessandro, su Instagram ha commentato la puntata così:

Io sono basita. Povero Alessandro che ha subito tutto questo polverone. Oggi penso che la cosa peggiore nel mondo sono i visionari e i cantastorie, quelli che si convincono di cose che ti attribuiscono e che poi te le fanno pagare.

La risposta di Pago non è tardata ad arrivare. Poco dopo lo sfogo di Serena, difatti, il cantante ha condiviso queste enigmatiche parole sulle sue storie Instagram: