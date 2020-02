Serena Enardu di nuovo felice con Pago su Instagram: “Noi”

editato in: da

Serena Enardu torna a sorridere accanto a Pago su Instagram dopo l’addio a Temptation Island Vip e il ritorno di fiamma al GF Vip. La coppia ha ritrovato il sorriso dopo mesi difficili, segnati da lacrime e discussioni. Prima la partecipazione al reality di Maria De Filippi e l’avvicinamento di Serena al single Alessandro, poi un durissimo falò di confronto. I due avevano deciso di dividersi, in seguito però la Enardu aveva capito di amare ancora l’ex.

La convivenza nella casa del GF Vip e la complicità di Alfonso Signorini, ha permesso agli ex di riappacificarsi. L’ex tronista di Uomini e Donne e il cantante hanno ritrovato il sorriso e ora non vogliono più lasciarsi. Su Instagram, Serena ha postato uno scatto che racconta la nuova vita lontano dalle telecamere. Nell’immagine Serena e Pago sorridono felici durante una cena e insieme a loro ci sono anche i figli: Tommaso, nato da una precedente relazione della Enardu, e Nicola, frutto dell’amore di Pacifico per Miriana Trevisan.

Secondo le ultime indiscrezioni nei progetti della coppia c’è di nuovo la convivenza e, forse, le nozze. Qualche giorno fa, ospite di Verissimo, l’ex tronista di Maria De Filippi non aveva nascosto la volontà di sposare il cantante. “Prima avevo paura, ma oggi Pago lo sposerei – aveva svelato a Silvia Toffanin -. Molte volte con Pago abbiamo parlato di matrimonio, ma avevo sempre paura perché lo vedevo solo come la firma di un contratto. Oggi, però, metterei subito quella firma per poter essere sicura che sia mio”.

Nel corso dell’intervista Serena ha parlato anche della possibilità di avere un figlio da Pago. “Il padre di mio figlio mi ha lasciata al primo mese di gravidanza – ha confessato -, così il pensiero di avere un altro figlio mi spaventava a morte . Pago lo avrebbe voluto, come lo avrei voluto anch’io, però poi le esperienze ti mettono nelle condizioni di non vivere più veramente ciò che vuoi ma ciò che ti conviene”.