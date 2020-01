Serena Enardu si confessa su Pago: il retroscena sul GF Vip e Signorini

editato in: da

Serena Enardu racconta i retroscena della sua partecipazione al Grande Fratello Vip, parla di Pago e della lite con Salvo Veneziano. L’ex tronista di Uomini e Donne è stata la protagonista indiscussa della seconda puntata del reality. Serena è entrata nella casa per riabbracciare Pacifico Settembre dopo il doloroso addio a Temptation Island Vip.

Un incontro che ha emozionato molto i telespettatori, ma che ha anche diviso. Se molti sono convinti che Serena sia sincera, altri non credono alla sua redenzione dopo il comportamento nel reality di Maria De Filippi. La Enardu ha svelato di voler riconquistare Pago e di essere ancora innamorata di lui, ma questo non è bastato a farla rimanere nella casa del GF Vip.

Dopo le lacrime e un post dedicato al cantante, Serena ha spiegato le ragioni del suo gesto nelle Stories di Instagram. “Ho ricevuto l’invito da parte di Alfonso Signorini che mi ha dato la possibilità di parlare con Pago – ha detto -. Non è stato semplice nemmeno decidere di andare, ho messo in conto tante cose…”. L’ex tronista ha affermato di averci pensato molto prima di prendere parte al GF Vip. “Purtroppo, anzi per fortuna stavolta ho fatto parlare il cuore – ha aggiunto -. E mi sono detta che questa è un’opportunità per dare a Pacifico un segnale importante perché vado contro il mio orgoglio di donna sarda e vado a dire davanti a tutta Italia ciò che avevo bisogno di dirgli”.

“Quando Alfonso me lo ha chiesto ero titubante – ha ammesso Serena -, poi ho accettato e lo ringrazio. Da quel giorno mi sento molto più leggera, perché ho avuto la sensazione che Pago abbia capito che cosa io sono disposta a fare per salvare la nostra relazione”.

“Se Pago deciderà di non darmi un’altra possibilità sarà sicuramente stato uno degli errori più grandi della mia vita – ha detto Serena, che farà di tutto per riconquistare il cuore dell’ex -. Non riesco a capire che cosa sia successo nella sua testa, magari non lo sa nemmeno lui. Ho fatto quello che mi ha dettato il cuore. Per me non è stato facile chiedere scusa e ammettere di avere sbagliato, soprattutto farlo pubblicamente”.

“Oggi lui è più sereno – ha concluso – perché sa che mi sono resa conto che gli ho fatto del male. Se Pago deciderà di non darmi un’altra possibilità sarà sicuramente stato uno degli errori più grandi della mia vita”.