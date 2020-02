Serena Enardu con Pago, ma il gesto per il tentatore Alessandro fa discutere

editato in: da

Serena Enardu e Pago sono tornati insieme, ma un gesto dell’imprenditrice sarda potrebbe mettere di nuovo tutto in discussione. Nella casa del Grande Fratello Vip, i due hanno ritrovato l’intesa di un tempo e si stanno chiarendo dopo il doloroso addio a Temptation Island Vip.

La coppia era sbarcata nel reality di Maria De Filippi per chiarire alcuni problemi, ma la vicinanza di Serena al single Alessandro aveva fatto precipitare la situazione. Nel corso del falò di confronto Pago aveva messo in discussione i sentimenti dell’ex tronista di Uomini e Donne che aveva ammesso di non amare più il compagno. Poi l’ingresso del cantante nella casa di Cinecittà e la decisione della Enardu di riconquistarlo.

Dopo lacrime e confessioni, Serena è diventata un concorrente del GF Vip. Fra lei e Pago è tornata la passione, ma l’artista ha affermato di non riuscire ancora a fidarsi pienamente. “Chi mi dice che tra tre mesi non si ripropone sta crisi? – ha spiegato -. Nessuno ha mai detto, e nemmeno io, che tu hai la colpa di questa confusione. La fiducia mia è quella di avere fiducia in una persona che magari domani ci ricade e io non voglio ripassare quello che ho passato. Non voglio stare più così male”.

A peggiorare la situazione potrebbero arrivare nuove rivelazioni. Prima di entrare nel bunker di Cinecittà infatti alcuni fan della coppia hanno notato dei Like sospetti di Serena. La Enardu avrebbe infatti messo il suo Mi Piace a diversi scatti di Alessandro Graziani, il tentatore che ha causato il suo addio a Pago. Un gesto che, secondo molti, Pago non prenderà bene.

Nel frattempo nella casa del Grande Fratello Vip, Serena ha avuto un piccolo crollo. La modella è scoppiata a piangere pensando ai suoi problemi con il fidanzato. “Sono passata per superficiale e mi da fastidio – ha detto la Enardu -. Ho rovinato un sacco di cose”. Pago ha provato a rincuorarla: “Quello che hai detto tu è giusto – ha risposto -, ma il passato non si può cambiare, come non si può cambiare quello che è successo adesso. Ora fai quello che devi fare, piangi, ridi”.