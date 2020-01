editato in: da

Serena Enardu commenta su Instagram l’incontro fra Pago e Miriana Trevisan al Grande Fratello Vip. L’ex tronista di Uomini e Donne ha seguito da casa l’emozionante confronto fra il cantante e l’ex compagna voluto da Alfonso Signorini. L’ex star di Non è la Rai è entrata nella casa di Cinecittà per parlare con Pago e ha espresso anche un giudizio riguardo la sua storia d’amore con Serena.

Dopo l’addio della coppia a Temptation Island, la Trevisan ha parlato più volte della love story, senza mai alzare i toni e difendendo sempre Pago. Nella casa del GF Vip, Miriana ha ribadito quello che in molti pensavano. La showgirl ha raccontato il dolore segreto dell’artista sardo, legato alla morte del padre, e gli ha consigliato di tornare dalla Enardu se davvero la ama ancora.

“Lo so che tu sei dovuto crescere più di tutti gli altri – ha detto la Trevisan -, questo dolore è il momento di raccontarlo, è un’esperienza che puoi donare, può servire da esempio a tantissime persone. Io sono sicura che quel momento ti ha chiuso […] Per quanto riguarda l’amore fai come ti pare, non ascoltare gli altri. La ami? torna da lei”.

In tanti si aspettavano una reazione di Serena Enardu e, grazie alla funzione “domande” di Instagram, hanno scoperto il suo pensiero. “Non mi interessa – ha detto nelle Stories -. Ho un brutto vizio. Molti di voi lo hanno capito, altri no perché continuano ad arrivarmi a raffiche delle domande legate ad altre persone. Io ho il brutto vizio di non parlare degli altri se non in loro presenza”.

“Posso parlare di me, della mia vita – ha aggiunto Serena Enardu -, di quello che ho deciso di rendere pubblico. Posso parlare di Pago, perché comunque abbiamo deciso insieme di rendere pubblica la nostra relazione. Poi di tutto ciò che orbita… Sinceramente non mi interessa parlare, non mi piace. Non mi faccio neanche un’idea”.