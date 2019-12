Serena Enardu dopo l’addio a Pago si sfoga su Instagram

editato in: da

Sono passati diversi mesi dalla fine della sua storia d’amore con Pago, ma le ferite faticano a rimarginarsi: Serena Enardu ha dovuto affrontare alcune sfide piuttosto difficili, soprattutto a causa delle feroci critiche che ha ricevuto sui social dopo la sua partecipazione a Temptation Island Vip. E proprio ad Instagram la donna ha affidato le sue parole di sfogo, più volte da quando è tornata a casa da single.

In questi giorni, sono tantissime le coppie che si godono delle splendide vacanze di Natale, regalandoci centinaia di scatti sui social network. Nella maggior parte dei casi, si tratta di bellissime foto romantiche corredate di dediche d’amore che ci fanno sognare. Di certo, scorrere queste immagini può essere difficile per chi si è lasciato da poco. E in effetti Serena Enardu ha dedicato uno dei suoi ultimi video di Instagram a questo argomento.

“Dai Serena, queste feste del c***o stanno per passare, manca solo Capodanno e poi è finita” – la sentiamo dire tra le sue storie. “Basta, basta aprire Instagram e vedere giovani coppie che si divertono in montagna, che vanno al mare e che si limonano, famigliole perfette sotto il c***o di albero di Natale. Basta, avete rotto, fine!”. Il suo vuole essere forse uno sfogo ironico, pronunciato con un leggero sorriso sulle labbra, ma in fondo un po’ di verità c’è sicuramente.

Non è passato molto tempo da quando la sua storia con Pago è naufragata, 7 lunghi anni d’amore che hanno trovato la loro conclusione davanti al falò di Temptation Island Vip. I due innamorati avevano deciso di partecipare al reality show dei sentimenti per mettersi alla prova, ma non hanno superato la sfida più grande, quella del tempo. Il cantante, giunto al termine del suo percorso sull’isola delle tentazioni, aveva infatti preso atto di come il loro amore si fosse ormai spento, quantomeno da parte di Serena.

Dopo essersi detti addio, ha avuto inizio un periodo piuttosto difficile per entrambi. E se Pago sembra deciso a darci un taglio e ricominciare da zero partecipando al Grande Fratello Vip 4, la Enardu va avanti grazie all’amore per suo figlio e all’affetto dei suoi cari. Ma è impensabile non provare un pizzico di sofferenza nel vedere il felice Natale delle coppie innamorate, e in fondo il piccolo sfogo di Serena ci sembra più che normale.