U&D, la scelta di Giulio Raselli sarà in diretta

Per il Trono Classico di Uomini & Donne si avvicina uno dei momenti più attesi della stagione. Lunedì 20 gennaio andrà infatti in scena in diretta la scelta di Giulio Raselli. La modalità con cui verrà proposta la puntata ha senza dubbio fatto piacere ai fan del dating show di Maria De Filippi, che si sono già segnati la data e l’ora (14.45 su Canale 5).

A seguito dell’arrivo sul trono più famoso di Mediaset di Daniele Del Moro, avevano iniziato a rincorrersi diversi rumors in merito a una possibile scelta di Raselli lontano dalle telecamere e con successive comunicazioni nel salotto di Maria. Le cose sono ben diverse!

Come poco fa ricordato, Raselli sceglierà tra Giulia D’Urso e Giovanna Abate nel corso di una puntata trasmessa in diretta esattamente come quella che ha sancito, alla fine della scorsa stagione, la nascita della storia d’amore tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, già andati a convivere e pronti, come dimostra una recente intervista al magazine Tv Mia, a fare le cose in grande.

Tornando a Raselli, classe 1990 e nativo di Valenza (Piemonte), ricordiamo che le sue corteggiatrici sono molto diverse tra loro. Giulia, modella e PR leccese residente a Milano, ha ricordato più volte di aver sofferto per amore prima di approdare nel salotto Maria De Filippi. Giovanna Abate, classe 1995 come la rivale, è originaria di Roma e lavora nel negozio di abbigliamento di sua madre.

Tra i particolari noti della sua vita è possibile citare il dolore dovuto alla separazione dei genitori. La giovane ha deciso di proseguire la sua esperienza nel dating show di Mediaset nonostante la delusione espressa nei giorni scorsi per via delle poche conferme da parte di Raselli.

A farle notare la negatività del suo atteggiamento ci ha pensato anche l’opinionista Lorenzo Riccardi, che nella puntata del 10 gennaio scorso l’ha invitata a calmarsi anche per non dare un oggettivo vantaggio a Giulia D’Urso, al centro di diversi gossip per via del suo rapporto con Mariano Catanzaro.

Adesso non resta che attendere il giorno della scelta di Giulio, che comunicherà il nome della possibile donna della sua vita in un giorno scelto non certo a caso. I fan del dating show della De Filippi hanno infatti avuto modo di apprezzare la messa in onda di tutte le puntate già registrate e dedicate all’ex giocatore di basket piemontese. Ora manca solo il momento clou della sua esperienza da tronista!