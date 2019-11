U&D, Giulia sceglie e arriva un nuovo tronista a sorpresa

editato in: da

Siamo nel bel mezzo di un periodo all’insegna delle sorprese per il Trono Classico di Uomini & Donne. Dopo Alessandro Zarino, a lasciare tutti a bocca aperta è stata Giulia Quattrociocche. Nel corso delle registrazione della puntata effettuata ieri, la 27enne romana, studentessa di Scienze Politiche e prima dell’inizio del programma estranea al mondo dello spettacolo, ha infatti fatto la sua scelta.

Secondo quanto rivelato da Il Vicolo delle News, Giulia ha infatti scelto il corteggiatore Daniele Schiavon. A quanto pare, galeotto è stato un sensuale ballo tra i due. Chi ha assistito alle registrazioni afferma inoltre che lei non ha mai staccato gli occhi da Daniele anche mentre a parlare era Alessandro, il secondo corteggiatore.

La Quattrociocche, apprezzata dal pubblico per il suo approccio schietto e sincero, lascerà quindi il dating show in compagnia del 24enne romano che, dal 2012 ad oggi, ha vestito le maglie di diverse squadre delle serie minori (p.e. Terracina, Paganese Calcio, Maccarese Giada). Nel tempo lasciato libero dallo sport, Daniele lavora come gestore di un ristorante.

La scelta di Giulia, che con il ballo di ieri sembra aver confermato l’intesa palesata nel corso delle esterne, non è stata l’unica sorpresa per il Trono Classico di Uomini & Donne. Dopo più di un mese di attesa è stato infatti presentato il sostituto di Sara Tozzi, che ha lasciato il trono più famoso della tv italiana perché si è accorta di provare ancora qualcosa per il suo ex e di non essere pronta a frequentare altre persone.

Al suo posto è arrivato il 28enne veneto Carlo Pietropoli. Nel video di presentazione, il giovane barman si è descritto come una persona abituata a non considerare il giudizio degli altri, fatta eccezione per quello delle persone della sua famiglia. Carlo vive a San Donà di Piave – piccolo Comune in provincia di Venezia – e fin da bambino ha sempre giocato a calcio. Da qualche anno a questa parte lavora come barman e sogna, un giorno, di aprire un’attività tutta sua.

Descrivendosi, ha affermato che, molto spesso, la gente pensa che lui sia una persona superficiale, dichiarando poi che “in realtà non lo sono per niente”. Ha sottolineato inoltre che “c’è una piccola differenza tra essere superficiali ed essere leggeri” e ha parlato di sé come di una persona leggera, che non prende la vita troppo sul serio, vivendola serenamente e senza ansie.