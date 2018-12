SarannoIsolani, Giorgia Venturini: “La migliore sul mercato”

, 34enne romagnola di Rimini, professione esperta di comunicazione e media. È una dei 10, gruppo di aspiranti naufraghi, non famosi a livello televisivo ma star dei social, che attraverso un meccanismo di sfide, prove di sopravvivenza e nomination, gareggeranno per entrare a fare parte nel cast del reality prodotto da Magnolia.

A partire da martedì 8 gennaio, per otto puntate, il pubblico potrà seguire su Mediaset Play le avventure dei concorrenti – raccontate dall’ex naufrago Filippo Nardi – e scegliere i quattro che partiranno alla volta dell’Honduras. Solo qualcuno di loro resterà sulle spiagge di Cayo Cochinos e saranno sempre i telespettatori a decidere. Come successe lo scorso anno con Franco terlizzi, che risultò alla fine poi uno dei naufraghi più amati dal pubblico e dal mondo social dell’ #Isola 2018.

Giorgia lavora nel campo della comunicazione e media, occupandosi di entrambi. Si definisce una ragazza determinata e con un sano egoismo che non guasta mai. Odia le mancanze di rispetto, la falsità e il parlare alle spalle: il suo carattere “peperino” potrebbe portare a scontri con altri concorrenti per questi motivi.

Giorgia dimostra da subito di avere le idee molto chiare. nella clip di presentazione dice:

Voglio far conoscere a tutti chi è Giorgia. Di sicuro mi scontrerei con altre “prime-donne” come me, se le incontrassi, e a quel punto vedreste extension cadere sulla spiaggia! Per questo Mi sono imposta di contare sempre fino a 10…

Il problema è che le donne entrano in competizione, tendono a creare attriti e tensioni. E questo rischia di tirare fuori il peggio di me

Io sono una bomba di emozioni, sensazioni, fisicità e allegria. Dovete assolutamente provare Giorgia, perché è il prodotto migliore in commercio!