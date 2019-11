Sara Tommasi si candida per il GF Vip e lancia un messaggio

editato in: da

Sara Tommasi si candida per entrare nella casa del Grande Fratello Vip e lancia un messaggio importante, tornando a parlare della sua salute. La showgirl è stata ospite di Live – Non è la D’Urso, dove ha parlato per la prima volta dopo tanto tempo del suo passato difficile.

Sara, come è noto, soffre di bipolarismo e sta lottando contro questo problema ormai da anni. In passato, prima che la malattia le fosse diagnosticata, ha vissuto momenti molto duri, segnati dalla droga e dallo sfruttamento da parte di alcune persone che si sono approfittate della sua debolezza.

La Tommasi non ha mai nascosto il suo passato doloroso, ma ha sempre confermato la volontà di andare avanti e ricostruire la sua vita. Ormai da tempo vive in Umbria, circondata dall’affetto della famiglia e aiutata dall’amica Debora Cattoni, sua manager. Nonostante ciò Sara vorrebbe tornare in tv e riprendere la sua carriera di showgirl là dove si era interrotta bruscamente.

Bitchyf ha pubblicato una lettera della Tommasi in cui parla di una possibile partecipazione al Grande Fratello. “Cara Barbara, grazie per avermi dato la possibilità di parlare in trasmissione – si legge -. Mi scuso se non è uscito un buon messaggio, ero molto emozionata. In questa foto ero con i miei amici di Dubai al Burj Khalifa, faccio una vita normale, come tante ragazze che hanno subito ciò che ho subito io”.

“Purtroppo spesso mi contraddico perché mi emoziono – ha svelato Sara, parlando della sua ospitata a Live – Non è la D’Urso -. Non è facile parlare di me. Tutte le persone che mi hanno vista hanno interagito bene con me. Sono stata madrina di un evento importante nella terra araba. Vorrei dimostrare ora a tutti cosa oggi sono realmente tutti i giorni”.

Nella lettera la Tommasi afferma di voler tornare in televisione, candidandosi per il GF Vip, che andrà in onda nel 2020 e sarà condotto da Alfonso Signorini. “Mi piacerebbe fare ad esempio il Grande Fratello Vip. Mi sento pronta – ha confessato -. Sono stata a contatto sempre con tanta gente qui a Dubai e tutto è andato oltre le mie aspettative. Vivo bene con me stessa, ho capito l’importanza delle vere persone e della semplicità. E sono ancora chiamata per lavorare come Guest nelle serate. Voglio dimostrare mediante reality chi sono ogni giorno, solo dopo potrete giudicare. Grazie, un bacio dalla vostra Sara Tommasi”.